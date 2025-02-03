基隆市府開工日新春團拜　謝國樑：持續推動市政創造佳績

▲基隆市府開工日新春團拜。基隆市長謝國樑（中）、副市長邱佩琳（左）、立法委員林沛祥（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今（3日）是春節假期之後的第一個上班日，基隆市政府循例舉辦新春團拜，數百名市府同仁齊聚互道恭喜，市長謝國樑拱手向同仁祝賀新年快樂，期許同仁克服困難推動市政，未來表現出更多好的市政成績。

基隆市政府新春團拜，由中正國中民俗班學生精彩的跳繩及扯鈴表演揭開序幕，謝國樑隨後偕同副市長邱佩琳與立委林沛祥在台上拱手向市府同仁互道新年恭喜，在簡單隆重的團拜儀式之後，謝國樑便與邱副市長一起在門口發送紅包，給參加團拜的市府在職以及退休同仁。

▲基基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑表示，在過去的一年，市府同仁在推動市政的同時，還要面對罷免選舉，不過基隆市也成功建立典範，證明基隆市能夠好好建設，並且應付所有的政治紛擾，在這個過程中，很感謝基隆市議會的支持，大家團結一心推動市政；其次也很感謝副市長邱佩琳及所有局處首長及區長的努力；以及立委林沛祥居間與中央協調，為市府爭取更多的資源。

謝國樑接著以開場的中正國中民俗班學生表演為例，表示同學們平日要努力念書並且訓練才藝，表演過程中雖然有些小失誤，就像市政工作的推動，也沒有人是完美的，但重點是在過程中能夠學習到，繼續努力克服困難，把下個回合的工作做得更好，希望大家不要害怕困難，遇到錯誤也要誠實面對並且導正，大家都是改變基隆的一顆小螺絲，能為基隆這座城市的蛻變付出心力。

▲▼基隆市中正國中民俗班學生精彩的跳繩及扯鈴表演。