北京意圖奪台灣高科技產業　吳志中：若台灣遭侵略全球工廠將停擺

▲外交部政務次長吳志中接受義大利最大報《晚郵報》專訪。（圖／外交部提供）



記者陳家祥／台北報導

外交部政務次長吳志中1月3日接受義大利最大報《晚郵報》（Corriere Della Sera）專訪，並於1月26日以「台灣像1938年面對希特勒的布拉格」為題刊出。吳志中提及，北京意圖奪取台灣高科技產業，尤其是全球90%高階半導體的生產基地，並試圖改變全球戰略格局，「如果台灣遭受侵略，全世界的工廠將在數週內停擺」。

吳志中在專訪中指出，台灣向中國屈服即可避戰的說法並不正確，「台灣存在於自由民主陣營，世界才會安全」。他說，目前台灣處境有如1938年的捷克斯洛伐克，當時捷克斯洛伐克是歐洲第五大、世界第十大工業國，納粹德國透過慕尼黑條約取得捷克斯洛伐克的工業實力，才獲得支撐其發動戰爭的能力。

吳志中強調，中國對台灣的企圖如出一轍，北京不僅意圖奪取台灣高科技產業，尤其是全球90%高階半導體的生產基地，並試圖改變全球戰略格局。

吳志中提到，北京在2012年聲稱「太平洋」足夠容納美中兩個大國，10年後改口為「全世界」足夠容納兩大強權，即可證明中國的野心。同時，中國也對日本宣稱擁有釣魚台主權；在南海部署軍事設施，派遣漁船及軍用艦艇與菲律賓對峙；在西藏邊境持續與印度衝突。

吳志中說，北京更違背與英國簽署之國際保證，嚴重破壞香港的民主與法治。吳明確表示，「台灣不是香港，也不想變成香港」。

針對台灣的地位及國際處境，吳志中特別以拉丁文「sui generis」形容台灣獨特存在的形式，並強調雖然台灣目前僅有12個邦交國，但與全球100多國維持實質關係，即便無正式外交關係，台灣與這些國家仍在政治、經貿等領域維持密切往來，並透過產業優勢，強化與世界的連結。

吳志中指出，以台積電在技術與生產能力上的領先，「如果台灣遭受侵略，全世界的工廠將在數週內停擺」。

吳志中強調，希望習近平每日晨起時，都認為今天不是侵台的好時機；但這並不表示台灣低估中國的威脅，而是台灣正為最壞的情況做好準備。

吳志中也勾劃出三個方向：第一、持續強化軍事防禦能力。在過去8年間，我國國防預算增長80%，軍事支出占政府總預算20%，台灣目前擁有接近18萬名軍人，與德國軍隊的規模相當。

第二、強化民主自由世界的支持。近來美國、澳洲、日本、德國、法國、荷蘭、英國、義大利等民主國家，都在台海展現軍事力量，向中國傳遞應謹慎行事的訊號。

第三、使台海安全不只是區域議題，而成為全球性議題。吳次長指出，台灣是川普要讓美國再次偉大的重要角色扮演者。台灣好友魯比歐（Marco Rubio）被任命為新任國務卿，美國駐台官員人數與駐日大使館相當，即象徵台灣對美國的整體戰略意義。

至於台灣與梵蒂岡關係，吳志中表示，教廷與世俗國家不同，是一擁有高道德標準的獨特宗教實體，其核心價值在於捍衛道德與宗教自由。台灣與梵蒂岡逾80年的外交關係建立在價值和長期合作之上，1950年代台灣曾接納來自中國的基督教與天主教神職人員，並協助梵蒂岡持續對中國福傳，台灣將持續與教廷保持密切關係。