台南阿北騎單車酒駕...遇警竟嗆聲拒測　警將開罰4800元

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是1名阿北30日騎單車在台南市東區榮譽街遇警方攔查欲酒測，阿北向女警等人大聲咆哮，並拒絕受檢，市警一分局指出，該男子騎單車酒駕拒酒測，將依據道路交通管理處罰條例處罰新台幣4800元罰款。

▲有網友在網路社群PO出影片，1名阿北30日騎單車在台南市東區榮譽街遇警方攔查欲酒測，阿北向女警等人大聲咆哮，並拒絕受檢。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

台南市警一分局文化派出所副所長曾昭賢指出，有關社群媒體影像，有一男子騎單車疑因酒駕遇警攔檢欲酒測，該男子大聲向員警咆哮，且拒不受檢一案指出，該案係員警執行巡邏勤務時，於榮譽街簽到巡邏表時，發現該男子騎乘自行車停於路中對警方大聲咆哮，妨礙道路車輛通行，警方立即前往制止，同時聞到該男子身上酒氣濃厚，且外套口袋內有一瓶酒，即欲對該男子進行酒測，為該男子持續與警方大聲對話，執意不配合酒測，並表示拒測。

經警方查證該男子身分後，該男子便丟下他的自行車自行離去。事後，警方將依道路交通管理處罰管理條例第73條3項開立酒測舉發單，處罰新台幣4800元。一分局呼籲民眾酒後切勿使用任何交通工具，警方將持續加強取締酒駕強度。