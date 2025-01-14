裏海「神祕幽靈島」現蹤又消失　NASA最新影像曝光

▲地質學家透露，小島應該是在2023年1月30日至2月4日這段期間出現，直徑約400公尺。（圖／翻攝自NASA Earth Observatory網站）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）在裏海發現一座神祕小島，島嶼在2023年因泥火山噴發浮出海面，但到了2024年底，明顯被侵蝕殆盡。NASA稱，這座神祕小島像是幽靈一樣消失。

紐約郵報、每日郵報等報導，Kumani Bank泥火山自1861年有紀錄以來發生數次噴發，多次形成類似的短暫島嶼。這次的神祕小島就出現在亞塞拜然東岸約25公里處的裏海，被稱作Chigil-Deniz，小島的出現與逐漸消失的影像也被NASA捕捉下來。

▲Landsat-8及Landsat-9兩顆衛星在2022年11月、2023年2月與2024年12月拍攝到的影像。（圖／翻攝自NASA Earth Observatory網站）

影像顯示，截至2022年11月初，這座神祕小島尚未浮出海面，到了2023年2月14日，島嶼已經浮出海面，形成懸浮物漂流（sediment plume）。阿得雷德大學地質學家廷蓋（Mark Tingay）透露，這座小島應該是在2023年1月30日至2月4日這段期間出現，直徑約400公尺。

不過2024年12月25日的影像顯示，這座小島近乎消失。科學家形容，新形成的陸地幾乎完全被侵蝕掉，「像幽靈一樣從視野中消失」。

亞塞拜然泥火山的密度高，陸地、裏海近海共有300多座泥火山。NASA指出，泥火山有可能在短時間內噴出大量物質，甚至產生火焰，尚不清楚2023年Kumani Bank泥火山的噴發情況，但該區域泥火山以往噴發曾噴射出數百公尺高的火焰。