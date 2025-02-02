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在意別人追求「被肯定」　身心科醫師：情緒會被影響！

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

▲把追求「肯定」當作努力的目標，小心情緒容易被影響。（圖／pexels）

作者：藤野智哉

●精選書摘

沒必要去猜測對方的行為到底有什麼意圖，因為這個世界上，有很多行為其實沒有特別的意義。

雖然有人會說「不用在意別人的看法」，但還是有些人會希望得到別人的肯定。想要被別人肯定，當然不是一件壞事。

‧ 為了得到主管的肯定，努力工作。
‧ 為了得到伴侶的肯定，努力下廚。
‧ 為了得到粉絲的支持，努力每天發文。

如果像這樣把「受到肯定」轉化為動力，也是一件好事。只是，把受到他人肯定當成「目標」或「終點」，可能會有些危險。有時候別人只是隨口稱讚，並沒有那麼深遠的意義，而且他們的看法也可能隨時改變。

追求「被肯定」，很容易讓情緒被影響
在公司，曾經讚美你做得很好的主管，可能改天心情不好時，又會說你怎麼連這麼簡單的事都做不好；在網路上常常給你高評價留言的網友，某天突然就無聲無息了─別人的行為總是讓人摸不著頭緒。

一一去揣測對方的每個行為背後有什麼用意，通常是徒勞無功的，因為這個世界上，有很多行為其實沒有特別的意義。

有時候，我們也會擅自定義對方的言行，結果反而產生誤解。例如，「他跟我說話時總是會看著我的眼睛，是不是對我有好感？」或是「他回覆LINE的速度很慢，是不是討厭我？」之類的。

但事實真是如此嗎？對方看著你的眼睛說話，可能是因為他從小就被教育「和別人說話時要看著對方」；回覆LINE 的速度慢，可能是因為工作期限將近，因為忙碌而沒有時間回覆。

每個人都有自己的情況，感受到的情緒也會因時因地而變化。如果我們對別人的行為擅自做出奇怪的解讀，並自以為是地認定就是如此，就會被對方牽著鼻子走。

「被肯定」這件事，可能會隨著對方的心情而改變，甚至可能只是我們一廂情願的誤解。所以，把別人是否肯定我們，當成「目標」或「終點」是有風險的。

雖然很多人認為必須得到別人的肯定，但其實，就算沒有得到任何人的肯定，我們也依然有活下去的權利。以追求別人的肯定為目標，絕非壞事，但千萬不要認為得不到肯定就沒有意義了。

POINT不要以「被肯定」為目標。

《喜歡自己就夠了》（圖／幸福文化出版提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《喜歡自己就夠了：【隨書附 終結內耗金句卡3張一組】不必配合誰要求的100分，這樣的我已經很棒。暖男身心科醫生終結自我否定的45個低內耗練習》

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肯定情緒看法心情

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