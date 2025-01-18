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尾牙中1.2萬元！媽竟喊「捐出來」　女兒超氣：以後都說安慰獎

原PO表示，她中了尾牙卻不開心。（示意圖／劉耿豪攝）

▲原PO表示，她中了尾牙卻不開心。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

尾牙大家最希望的就是中獎，但一位女網友表示，她尾牙抽到1.3萬元禮券，用1.2萬元賣給同事，跟家人分享這消息，爸爸卻說怎沒問家裡要不要，媽媽更要她把錢捐出來補家裡買的東西，「決定以後不管中多少都直接說中安慰獎就好了，本來很開心的結果越想越氣。」

原PO論壇《Dcard》發文，她尾牙運氣不錯，抽到連鎖家電的禮券1.3萬元，因為用不到賣給同事換1.2萬元現金，而家人同一天也吃尾牙，當下很開心跟家人分享好消息，並表示紅包會多包一點。

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爸爸稱，怎沒問他們要不要禮券。中2萬的媽媽說，家裡換東西的錢女兒出，因為中1.2萬。原PO嗆媽媽，「要這樣說妳怎麼不出」，而當她要走回房間，媽媽又說，還好沒讓女兒知道自己還有中6000元。

原PO表示，「是怎樣以為我會叫她分我嗎，還是把我當賊覺得我會偷，還跟我爸討論說我都沒表示要請客之類的，有夠莫名其妙。決定以後不管中多少都直接說中安慰獎就好了，本來很開心的結果越想越氣。」

此文一出，不少人紛紛留言「這就是妳家人的人品，毫無遮掩的」、「能懂你這心情，本來是開心分享，最後變成被家人情勒」、「這種會凹人的統一都說我沒錢」、「家人朋友都是互相的，如果你知道你身邊的人有毒，唯一的辦法就是遠離他們」。

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