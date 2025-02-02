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桃園民政局替代役攜手華山基金會　送愛心年菜陪伴獨老

▲桃園市民政局自去年推出替代役公益大使計畫，由替代役男送愛心年菜陪伴獨居老人用餐。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市民政局自去年推出替代役公益大使計畫，由替代役男送愛心年菜陪伴獨居老人用餐。（圖／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市民政局因應兵役延長，為讓人力資源更有效運用，從去年起推動替代役公益大使計畫，歷經1年試辦後，替代役男服務總次數已逾900次，服務時數更超過2,200小時。今年農曆年前夕，民政局攜手華山基金會為獨居長者發送愛心年菜，除送餐外，更一圓獨居老人想吃頓熱鬧年夜飯的心願，讓獨居老人感動落淚。

▲桃園市民政局替代役男送愛心年菜陪伴獨居老人用餐。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市民政局替代役男送愛心年菜陪伴獨居老人用餐。（圖／市府民政局提供）

69歲的陳姓獨居婦人自從其養父病逝後一直獨居，雪上加霜的是還罹患肺腺癌末期，不但身體狀況不佳且經濟拮据，長期以便利商店待用餐果腹。陳姓婦人回憶，「上次吃年夜飯已是5年前」，感謝華山基金會長期贈送年菜，但今年還有一群替代役大男孩陪伴吃團圓飯，感覺很窩心。原本空蕩蕩的住家在這群替代役男帶來愛心年菜後更充滿歡笑聲。

去年12月已退伍的替代役男陳鵬宇雖然已退伍，但就是單純想回來看看阿嬤，趁著放假，特別抽空陪同陳阿嬤提前圍爐吃年夜飯。陳鵬宇說，從加入公益大使團後，幾乎每週都會來看阿嬤，退伍反而覺得不習慣。尤其一年以來，造訪過每位長輩的名字都記得。

另一名替代役男劉哲綸也認為，過去沒參加過志工服務，但服役期間有機會投身公益，感受長輩直接的感情回饋，讓自己感觸很多，除感覺很有成就感外，更能體會獨居長者內心的世界。

▲桃園市民政局攜手華山基金會共同參與送愛心年菜陪伴獨居老人計畫，讓長者提前感受社會關懷。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市民政局攜手華山基金會共同參與送愛心年菜陪伴獨居老人計畫，讓長者提前感受社會關懷。（圖／市府民政局提供）

民政局長劉思遠表示，替代役公益大使是很有意義的服務，役男透過長期、穩定訪視，提供獨老生活協助與情感支持。截至年底，光是民政局替代役男服務總次數已超過900次，服務人次更是驚人的45,200人，服務時數達2,200小時，除訪視獨居老人外，替代役男也投入課後陪讀、環境清潔與衛教宣導等服務。

華山基金會中壢天使站站長楊云欣指出，如果沒人拜訪，長輩常常一週都沒說過話，比起物質需求，他們更需要的是陪伴，感謝市府民政局從去年開始加入服務行列，解決華山人力不足困境。今年過年來的較早，桃園大約需要1千份年菜，但目前僅募到4成左右，期盼民眾共同響應「送暖助老」活動，讓長輩在除夕夜能過個友人陪伴且溫馨的年夜飯。

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