新北替代役男落水失蹤一夜！大規模搜救未果...家屬岸邊焦急守候

記者陳以昇／新北報導

新北市一名19歲替代役男昨（8日）晚間8時許，在離開服務單位返家後，城林橋上，在留下衣物、皮包等物後，不慎墜落大漢溪，警消搜救4小時無果，今（9日）上午8時再出動搜救艇及特蒐潛水人員下水搜救，截至中午仍未發現，家屬也在岸邊期盼奇蹟出現，經調查初步排除服務單位霸凌問題，至事發原因仍待進一步調查。

▲新北市消防局副局長（中）到現場指揮，家屬在岸邊焦急等候 。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，張姓替代役男在前一個服務單位，曾不慎喝下廁所清潔劑獲救，後來調離原單位；經調查，張男服務的單位未發現有霸凌狀況，沒想到昨晚返家後從連接土城、樹林區的城林橋墜河，警消獲報連夜搜救4小時未果，今上午再派出搜救艇及特搜潛水人員，在大漢溪上下游搜救。

新北市消防局表示，今天搜救勤務派出6艘搜救艇及6名特搜大隊潛水人員，在大漢溪水面及水下進行搜救，並配備1組魚探機找尋身形及3組霸王勾，另外以2人1組共4組人，從大漢溪兩岸上下游進行河岸搜查，希望能找到失蹤的張姓替代役男，截至中午仍無所獲，家屬也一早就在岸邊等候，希望能有奇蹟出現。

▲▼警消出動搜救艇及潛水人員下水搜救 。（圖／記者陳以昇攝）