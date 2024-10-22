抗癌路上不孤單　長庚癌友化身公益大使唱出希望

▲▼嘉義長庚舉辦歌唱才藝比賽，癌友化身公益大使回娘家每首歌曲唱出生命、唱出希望 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院秉持鼓勵癌友與展現自我的精神，21日舉辦第十屆歌唱才藝比賽，在親友加油團的歡呼下熱鬧展開，每位參賽者自信從容地站上舞台，勇敢無畏地展示自己，鼓勵病友在抗癌路上持續保持樂觀積極的態度，感動了全場觀眾。

活動由「勇士合唱團」揭開序幕，這群樂觀堅強的抗癌鬥士都是嘉義長庚的癌友，同樣經歷抗癌歷程，他們不畏疾病，自2012年成立以來積極走入社區演出，2021年更受邀參加總統府音樂會，用歌聲和生命故事鼓舞他人。

本屆活動公益大使歌手廖婉君，也曾是本院癌友，憶起罹癌的日子，似乎老天開了個玩笑，當醫師告知確診為乳癌三期時，憑著不服輸的信念，積極配合嘉義長庚謝清川醫師完成癌症治療，當年也在醫師鼓勵下參加第五屆歌唱才藝比賽勇奪第一名。今年，她以公益大使的身份，帶著回娘家的心情站上同樣的舞台，感謝嘉義長庚的醫療專業與陪伴，並透過歌聲持續感動更多因疾病而受苦的癌友及家屬。

嘉義長庚癌症中心徐正明主任表示，看到本院病友成為今年活動的公益大使，令人深受激勵。這個活動旨在幫助癌友們通過音樂釋放壓力，找回自信，同時引起社會大眾對癌症預防和治療的關注。徐主任呼籲民眾多加利用癌症篩檢服務，根據個人體況定期進行癌症篩檢、成人及老人健檢，並保持良好的生活習慣，如戒菸、少酒、多運動，以達到預防重於治療的效果。如有任何身體不適，應盡早就醫尋求專業協助。

嘉義長庚管理部朱翠萍主任特別到場鼓勵參賽者，並分享了一位病友的感人故事。兩次參賽的生命鬥士生伯（化名），曾因病情消極封閉，但在嘉義長庚和社會局等機構的資源支持下，最終安心接受治療並結識了其他癌友。雖然生伯不幸於今年初病逝，但他的故事和勇氣依然鼓舞人心。