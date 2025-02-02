輕航機現身台大！曾與伍佰合拍廣告　自製賽車也來搶鏡

▲台大工學博物館舉辦首次特展，展示自製輕航機，曾在歌手伍佰廣告中亮相。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大工學博物館舉辦首次特展「Here with M.E.--與M.E.同行」，展示台大機械工程系80多年來的文物，包括自製輕航機、太陽能車等。其中師生自製輕航機，曾在2000年歌手伍佰拍攝的黑松沙士廣告中亮相，另有台大賽車隊自製參與國際大型賽事的賽車，即日起到4月底免費開放參觀。

曾被學生戲稱為「舊機鬼屋」的台大舊機械館，為日據時代帝國大學在台灣建造的最後一棟建築，竣工時間為1943年。台大耗費數億元及2年時間籌備整修，讓機械舊館華麗轉身，成為承載歷史的博物館，以嶄新的樣貌面對社會大眾，並首次舉辦特展。參觀資訊可參考工學博物館臉書。

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▲▼台大工學博物館舉辦首次特展，展示台大機械系超過80餘年來的文物，包括自製輕航機、賽車等。（圖／記者許敏溶攝）

台大工學博物館館長黃育熙表示，「與M.E.同行」特展分成「傳承、重生、超越」等3個展區，首先藉由幾項不同年代師生走在時代前端的交通載具發明，包括輕航機、賽車、太陽能車等，讓民眾了解台大機械工程系數十年來，培育出無數頂尖的專業人才，同時也希望藉由展出，喚起系友的感情與共同回憶。

台大機械舊館共分1、2樓，其中2樓天花板就高掛著雪白色輕航機。台大工學博物館執行長黃凱蘭說，這架輕航機是由鄭榮和教授帶領37位學生，一點一滴自行設計製造完成，總重量150公斤左右，用的全都是進口航空用木材，引擎則是水上摩托車改裝。完工後幾經波折，終於在2000年3月在新北市大漢溪旁的小型跑道上試飛，當時飛機只滑行10公尺就順利升空。

特別的是，這架輕航機後來還在歌手伍佰拍攝的黑松沙士廣告中亮相，畫面中的輕航機從天空中飛過，和伍佰《衝衝衝》這首歌精神相當契合。

▲台大工學博物館舉辦首次特展，展示自製輕航機，曾在歌手伍佰廣告中亮相。（圖／記者許敏溶攝）

此外，機械舊館1樓也展出台大賽車與太陽能車。黃凱蘭說明，台大賽車隊從2019年創隊，目前正研發第6代台大賽車，現場展示的是第4代台大賽車，而台大賽車隊特色是師生自主設計、製造小型電動方程式賽車，參與國際賽事，並從中培養學生理論與實作兼具，以及創新與勇於挑戰的能力。