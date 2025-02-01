澳狠母對1歲幼女下藥！　拍片賣慘「狂詐上百萬善款」

圖文／鏡週刊

世上竟然有母親狠心對親生骨肉下毒手？澳洲一名母親在網路上賣慘，表示1歲多的女兒罹患絕症，同時在網路上分享抗病的心路歷程，也讓她順利募得6萬澳元（約新台幣122萬元）的善款，但事後卻被踢爆一切都是她自導自演。

根據《BBC》、《sky news》等外媒報導，澳洲一名34歲的女子在網路上小有名氣，因為她將1歲女兒「勇敢抗病」的過程分享在網路，也因此募得善款。不過，在去年10月15日時，女嬰因嚴重醫療事故被送往醫院治療。

由於情況不對勁，警方介入調查後發現，該名女子竟然對親生女兒「下毒」，餵食多種成藥、處方籤藥物，隨後拍下女兒痛苦的樣子來博取同情，手法相當惡劣。而女嬰接受多項藥物檢查後，結果呈陽性反應。

警方指出，該女子努力掩飾自己的犯行，甚至會將取得的藥物分給其他家人使用。澳洲警官道爾頓（Paul Dalton）表示，「沒有任何言語可以形容這種性質的犯罪是多麼令人厭惡。」女子狠毒的手段連警方也看不下去。所幸女嬰目前的狀況「安全且良好」。

▲ 該名狠心的女子遭到警方逮捕。（翻攝自澳洲昆士蘭警方）

涉案的女子目前已落網，她被指控下藥、虐待、詐欺等多項罪名，警方也指出，目前沒有證據顯示還有其他共犯。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

烏龍求婚！四川男戒指藏蛋糕 女友一口咬下「啪！斷成兩半」

一發就中！美國男新手運「開外掛」 第一次買彩券就中500萬美元

買整本刮刮樂「好心賣陌生女2張」對方爽中百萬 苦主氣到整晚沒睡