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灶神的原型可能是「蟑螂」　專家：是根據《莊子·達生》記載

▲專家指出，灶神的原型可能是蟑螂。（圖／翻攝自微博）

▲專家指出，灶神的原型可能是蟑螂。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國民俗文化專家近日在深入研究古代文獻和民間傳說後，認為「灶王爺的原型可能是蟑螂」，此觀點引起熱議。專家指出，該推測是根據《莊子·達生》中的記載。然而有不少網友認為，該說法是在褻瀆神明。

綜合陸媒報導，《莊子·達生》中的記載指出，「灶有髻」，這裡的「髻」被解釋為灶神，而一些學者認為，這實際上可能指的是蟑螂。蟑螂因經常在爐台附近出沒，與人們的生活緊密相連，因此被古人賦予了神秘色彩，逐漸演變成了灶神的形象。

專家認為，髻是蛣字的假音，蛣是一種長得像蟬的紅殼蟲，又稱灶馬和偷油婆，偷油婆一般被認為是蟑螂，灶馬則是另一種，這點在《本草綱目》中能找到解釋，裡面提到灶馬有兩種，有一種灶馬是蟑螂，另一種灶馬也稱灶壁雞，長得像蟋蟀。

▲▼灶神的原型可能是蟑螂。（圖／翻攝自微博）

▲最早的傳說中，灶神是個名叫先炊的女性。（圖／翻攝自微博）

專家還指出，在南京方言中，蟑螂被稱為「灶雞」或「灶馬雞」，這與灶王爺的形象相關聯，而在古代青銅器上的所謂「蟬紋」，實際上可能並非指吸食樹汁的寒蟬，而是蟑螂的圖飾，因為寒蟬畏火，而蟑螂則常在灶邊出入，且其通體紅色，與火相似。

最早的傳說中，灶神是個名叫先炊的女性。在《漢書》中有記載，「族人炊之屬」注云，「先炊，古炊母之神也。」灶神的女性形像在許多古籍裡都有記載，如《禮記》中，灶神被形容成老婦人，在《莊子》和《酉陽雜俎》中則是一位著紅衣的美女。之後隨著社會歷史變遷，灶神的形象逐漸變成男性。

該說法引起兩派網友熱議，有人認為，將灶王爺的原型與蟑螂相聯繫，是對傳統文化的褻瀆與扭曲。其他人則表示，這一觀點為理解傳統文化，提供了新的視角和思考方式。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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