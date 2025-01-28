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過年開運秘技！正月初一「用鹽洗手」一年好事連連

缺碘會變胖+笨！51.9%國人含碘不足，食鹽含碘上限將提高。（圖／示意圖／達志影像）

▲每個國家在鹽這方面有不一樣的文化。（圖／示意圖／達志影像）

記者楊庭蒝／綜合報導

鹽在人類生活中不僅是烹飪的必需品，更承載了各國豐富的文化意涵與習俗。從中國到越南，再到日本，鹽在春節等重要節日時節成為祈求好運、辟邪消災的重要象徵。

在中國傳統習俗中，正月初一象徵新年新氣象，不少人會以鹽進行特定儀式以祈求一整年的順遂。正月初一早晨，有人建議將一勺鹽放在手心，用力搓熱後再用水洗手，象徵洗淨舊年的不順與霉運，為新年帶來財運與好運。此習俗認為，連續進行三天，能讓新一年好事連連。

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在越南，鹽更是新年的象徵。越南人相信，鹽帶有鹹味，能驅除邪氣，因此年初買鹽象徵驅邪迎福。鹽的純白色還代表了家人之間的純潔感情，年初購買鹽巴意指為家人關係「加溫」，希望整年生活美滿、健康和睦。越南人通常會在正月初一早上購買鹽巴，並包裹在紅色小袋中象徵好運。

與此相對，越南人在年尾則購買石灰，石灰象徵清淡與結束，藉此將舊年的霉運徹底消除，迎接嶄新的開始。這些習俗，充分體現越南傳統文化中鹽與石灰的雙重意涵。

在日本，鹽的象徵意義源於神道教的傳統信仰。《古事記》中記載，伊弉諾神在返回人間時，利用鹽水洗去身上的晦氣。於是，鹽逐漸被視為淨化與祈福的重要物品。

日本餐廳門口常見的小鹽堆被稱為「盛鹽」，堆成圓錐形，象徵拒絕不潔之物進入，同時也是對神明的敬意。在相撲場上撒鹽則是淨化場地，表達對比賽的莊重與尊敬。此外，日本人蓋房子前也會進行撒鹽儀式，祈求土地平安、家宅安穩。

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關鍵字：

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