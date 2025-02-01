婆婆給結婚金飾「比兩個女兒多」！她一聽原因臉綠：落入圈套

▲婆婆私下說，給她的金飾比給女兒還多。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

金飾在台灣結婚的習俗中，是非常重要的物品，一名人妻最近剛辦完婚禮，婆婆私下告訴她，給她的結婚金飾比給自己女兒還多，沒想到背後原因曝光後，讓她相當錯愕，直呼「我是否已經進入我婆婆設好的圈套？」貼文掀起兩派討論。

人妻在Dcard發文，「婆婆給我結婚金飾竟然有原因的」，婆婆私下告訴她，給她的金飾比給自己兩個女兒還要多。婆婆解釋，因為將來年老體弱時，她在身邊照顧的機會比較多，所以金飾才會多給一些，而兩個女兒嫁出去後很少回娘家，照顧父母的機會較少，因此不需要給太多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這番話讓她聽了很傻眼，不知道該高興還是難過，「為什麼給我金飾就是這個天大難堪的原因？為什麼不是開開心心給予我即可？」她透露，婆婆每次和女兒有話要說，都會關起房門來講悄悄話，「怎可能給自己的女兒就金飾很少」。人妻覺得自己落入婆婆設好的圈套，「拿了金飾以後不做事，我看我未來可能會成為她口中千古罪人」。

貼文曝光，網友勸她快還給婆婆，「哇很會情勒的婆婆」、「拿人手短，金飾還給婆婆，不用撕破臉，她這麼客氣，妳就跟她客氣回去就好」、「金飾還她，說有問題請找她兒子」、「哇！很會情勒的婆婆」、「結婚原則，自己的父母自己顧，少把媳婦當奴隸」、「怎麼就不是她的兒子去照顧她」。

不過也有人認為合理，「講真的，至少她有給妳，不要以為現在這個時代，就沒有要媳婦包天包海，然後還認為天經地義的家庭」、「住婆家的話的確有扶養義務」、「還蠻正常的吧？至少有先給妳錢，就像是買保險跟分散風險概念吧」、「我覺得她的思路沒有錯，直接講也是蠻坦蕩蕩的」。