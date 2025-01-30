返鄉住婆家「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕！網喊狠人

▲人妻直接把門大開。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

每逢過年，對不少媳婦來說都是精神、體力大考驗，更是最容易爆發婆媳問題的時間點，一名人妻表示，過年回婆婆家，晚上跟老公恩愛時，婆婆都喜歡大聲敲門，而且躲在門後偷偷聽，於是她開大絕，用1招反擊，讓網友們笑翻，直呼她是個「狠人」。

人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，與丈夫在房間恩愛時，意外發現婆婆竟然躲在門外偷聽，有時還會故意大聲敲門，讓她非常傻眼，於是她決定乾脆不關門，「婆婆就沒辦法偷聽和大聲敲門了，門打開反而不敢偷聽了，只敢躲在房間，長輩的心態是不是有問題啊？」

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貼文曝光，網友笑翻，「實境演出，記得收門票」、「婆婆心想早這樣不就好了？我就不用還得特地跑去房門口」、「乾脆在客廳好了，最直接」、「叫大聲一點讓她羨慕」、「那就邊做邊說些更肉麻的話，讓你婆婆心癢癢」。還有人表示，「之前住婆家，婆婆也有這種嗜好，她兒子跟我說叫大聲一點，他媽媽只是在關心製造孫子的進度，叫越大聲她越開心」。

但也有人指責，這樣的行為不太禮貌，「不知道節制還開門，你乾脆去大門口做更刺激」、「婆婆意思應該要你們小聲點，沒想到妳這麼不要臉」。還有網友指出，家裡如果有小孩很尷尬，「以前我小叔他們有音量，我也是叫前夫去敲門警示一下，家裡有小孩我真的覺得很尷尬」。