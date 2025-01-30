「槍殺三環幫大哥」5惡煞抵台投案　親友機場門口哭喊：在伸張正義

▲三環幫大哥慘被槍殺斷掌！刑事局解送5嫌返台。（圖／記者邱中岳攝）

文／CTWANT

新竹縣24日發生槍擊命案，三環幫要角劉憲治在堂口遭到狙殺身亡，5名蒙面槍手則在犯案後出境，於29日晚間返台，並被送到新竹縣刑警大隊偵訊，犯嫌親友竟在松山機場門口哭喊，稱他們是在「伸張正義」，並強調他們是「自首回來的」，確切案情則仍須釐清。

據了解，劉憲治是三環幫二把手，在道上被稱為「TIGER」，其作風也如稱號般狠戾，而他24日晚間到竹東的三環幫會所處理事情，竟遇上5個蒙面殺手對他進行槍殺。

根據當時監視器畫面，5人共乘同一輛白色轎車抵達案發現場，下車後隨即往2樓衝，2樓接著傳出多聲槍響，犯案過程不到5分鐘，劉憲治身中多槍、斷掌慘死，另還有5人分受輕重傷。

犯嫌行兇後立刻退出，與接應的郭姓犯嫌接觸後各自逃逸，搭乘大眾交通工具分別逃竄，並於25日陸續逃往日本和泰國等地，在警方策反後，於29日晚間先後返台，並被送往新竹縣刑大問訊。

而5名犯嫌也是三環幫成員，且都是30多歲的新生代，犯嫌親友在他們抵台後，還在機場門口哭喊「他是伸張正義」、「他是自首回來的」、「他不是被押解回來的」，相關案情則仍待釐清。

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