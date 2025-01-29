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三環幫大哥慘被槍殺斷掌！5嫌竟是自家人　刑事局解送返台

記者邱中岳／台北報導

新竹縣竹東鎮24日發生三環幫大哥遭開槍砍殺，其他在場的5人也均受傷。檢警偵辦後，發現犯案的5名兇嫌已經逃出國外，因此年前策動1名協助逃亡的車手返國，除夕夜當天收押禁見。隨後，刑事局又在大年初一從日本、泰國帶回5名嫌犯，落地後將直接送往新竹縣刑大。

▲▼三環幫大哥慘被槍殺斷掌！5嫌竟是自家人　刑事局解送返台。（圖／記者邱中岳攝） 

▲三環幫大哥慘被槍殺斷掌！5嫌竟被刑事局解送返台。（圖／記者邱中岳攝）

1月24日傍晚，5名身著帽T、戴口罩的歹徒，闖入竹東鎮北興路一處飲料量販店二樓，緊接槍聲大作，5分鐘後下樓搭車離去；現場2人中彈，另有4人刀傷。其中，在地的「三環幫」角頭劉憲治（51歲）傷勢嚴重，身中2槍傷，右手掌遭斷掌，送醫不治。

吳姓男子（52歲）左部、背部槍傷，左手與大腿刀傷，意識清楚，送醫診斷為肝臟撕裂傷合併腸道受損，轉林口長庚救治。另4人刀傷送醫救治中，檢警抽絲剝繭之後，發現5名涉案兇嫌以及協助逃亡的車手均已出國。

警方見狀，立刻策動逃逸的郭姓車手返國，並將人帶漏夜偵訊。檢察官複訊後，昨天深夜認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，依法向新竹地院聲押，今天上午開庭後，由法官裁定羈押禁見。

警方後續追查，其他動手的5名嫌犯，分別逃往日本、泰國等地，也在大年初一將5人一併帶回。初步了解，因為劉姓男子行事作風惹議，間接得罪同幫派的其他兄弟，所以才導致「厝內糾紛」惹上殺身之禍，但確切原因將待警方進一步釐清。

 
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