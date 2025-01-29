快訊／槍殺三環幫大老「5嫌全落網」！逃日、泰今晚押解返台

▲竹東三環幫董事長劉憲治中槍身亡，檢警相驗。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

竹東三環幫堂口24日下午發生重大槍擊案，三環幫核心人物劉憲治遭斷掌槍殺，涉案的5名蒙面槍手犯後逃亡。警方26日策動1名協助逃亡的接應者返國，並聲押獲准，今（29日）再掌握5名犯嫌行蹤，晚間將分別押解返台。

警方指出，刑事警察局29日晚間9時將支援松山機場帶回3人，另外晚間9點40分再至桃園機場帶回1人，並帶至新竹刑大偵辦。據了解，5命犯嫌中有4人是逃往日本，另一人逃往泰國，今晚返台落地後全送新竹縣刑大偵辦。

▲竹東鎮發生5人遭槍擊、刀傷，傳幫內內鬨。（圖／記者黃彥傑翻攝）

回顧案件，24日傍晚，5名身著帽T、戴口罩的歹徒，闖入竹東鎮北興路一處飲料量販店二樓後槍聲大作，5分鐘後又下樓搭車離去；現場2人中彈，另有4人刀傷。其中在地的「三環幫」角頭劉憲治（51歲）傷勢嚴重，身中2槍傷，右手掌遭斷掌，送醫不治。

吳姓男子（52歲）左部、背部槍傷，左手與大腿刀傷，意識清楚，送醫診斷為肝臟撕裂傷合併腸道受損，轉林口長庚救治。另4人刀傷送醫救治中，檢警抽絲剝繭之後，發現5名涉案兇嫌以及協助逃亡的車手均已潛逃出境。

其中，一名郭姓犯嫌26日本來已搭上飛機，準備前往澳門地區，但在機上被警方策反，重新入境投案，成為第一個落網的小弟。警方後續也掌握另外4人行蹤，29日晚間將分別押解返台。