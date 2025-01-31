華府空難　川普怪罪「前同志運輸部長」釀飛安

▲前拜登政府的運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。（圖／路透）

文／中央社

華府29日晚間發生客機與直升機在空中相撞後墜河的意外。美國總統川普今天批評民主黨推行「多元、公平及包容」政策，任用不適任的人而釀飛安問題，並點名身為同志的前運輸部長布塔朱吉。

川普（Donald Trump）今天在白宮就這起事故召開記者會指出，他2016年上任後，改變前任總統歐巴馬（Barack Obama）的政策，他要求塔台管制員者必須具有最高才智、心理優越等特質。他首任卸任後，前總統拜登（Joe Biden）上台，又回到歐巴馬的時代，「甚至比過去任何時候的標準低」。

川普說，民主黨政府在聯邦機構強調用人符合「多元、公平及包容」（DEI）原則，聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）也非常強調DEI。

川普說，他20日上任前就有多篇文章對聯邦航空總署提出批評。其中一篇說：聯邦航空總署推動多元化的重點，包括聘用有重度智力障礙和精神障礙者，他們是勞動力的少數群體，FAA希望任用他們，他們也能當空中交通管制員。

川普並說，聯邦航空總署的網站也寫著，有聽力障礙、視力障礙、肢體缺陷、部分癱瘓、完全癱瘓、癲癇、重度智力障礙、精神障礙和侏儒症，都符合擔任空中交通管制員的資格，這是多元化與包容性招聘計畫的一部分。

川普並點名前拜登政府的運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。布塔朱吉是美國第一位公開出櫃的內閣成員，已經結婚，並與先生領養2名小孩。

川普說，布塔朱吉是DEI政策的「大贏家」。布塔朱吉擔任運輸部長任內的作為，是一場「災難」，之前擔任印第安納州南本德市（South Bend）市長，也「把城市搞得一團糟」，「現在他就會說一堆廢話而已」。

美國有線電視新聞網（CNN）等多名白宮記者追問川普，飛機相撞事故的原因仍在調查中，為何能得出這起意外與DEI政策有關的結論。

川普對CNN記者說：「因為我有常識，懂嗎？很不幸的是，很多人沒有。」

川普也宣布他任命羅什洛（Chris Rocheleau）擔任聯邦航空總署的代理署長。

根據聯邦航空總署網站，羅什洛曾在該署工作超過20年，曾任飛航安全部門主管等職。他最近擔任的職務是「美國商務航空協會」（National Business Aviation Association）的高階執行官，負責監督飛機和飛行部門等工作。

布塔朱吉在社群網站X貼文回應川普，指川普的說法令人鄙視。事故罹難者的家人在哀悼中，川普應該「領導」，而不是說謊。

布塔朱吉說，他任內首重飛安，透過改善飛安措施，減少事故發生，加強空中交通管制，數百萬次航班中，沒有商業航空空難的死亡案例。

布塔朱吉指出，川普上任後，首要工作之一是解僱聯邦航空總署的人員、或要求他們停職，這些人過去都是確保飛安的關鍵人員。川普現在應該展現領導力，讓民眾知道他會怎麼做，避免以後再發生類似的意外。