人民的痛！2024年詐騙總損失393.78億　刑事局圈存近百億虛幣



▲刑事局長周幼偉邀約名人吳淡如出席打詐儀表板記者會。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

2024年政府加強打擊詐欺犯罪力度，隨「打詐新四法」修正上路後，包含透過加重刑責、擴大沒收不法利得，並明確定義七大關鍵產業防詐義務，行政機關總算正視除犯罪偵處詐騙犯罪外，須加上行政部門的圍堵方能打擊詐團氣焰！並透過修法賦予擴大科技偵查適法性與跨部門合作，刑事局光去年圈存近百億元的虛擬貨幣，顯見阻斷詐團洗錢金流已見初步成效，但詐騙犯罪年度數據仍持續攀升，打詐國家隊來年仍須努力。

根據刑事局統計資料：年度詐騙案件發生數量從2020年的23054件暴增到2024年的101122件，財損金額也一路攀升，從2020年的42.55億元暴增到2024年11底的393.78億元新台幣（刑案紀錄表數據）若是根據刑事局從去年8月上路的「打詐儀表板」則更為驚人。

根據刑事局打詐儀表板揭櫫數據，從去年8月起，台灣平均每月詐團犯罪所造成的民眾財產損失最少都在119億元新台幣以上，其中以2024年8月單月財損高達138.29億元最高，根據打詐儀表板統計去年8-12月份的詐騙財損金額就高達629.62億元，同期受理報案件數就高達93379件。





▲警方邀請詐騙被害人出席打詐記者會，希冀以親身案例宣導讓民眾別輕信詐團話術。(圖／記者邱中岳攝）

為何警方刑案紀錄表和打詐儀錶板的資料來源165反詐騙專線受理呈現的資料落差如此之大？刑事局解釋主要有兩個原因，第一是部分詐騙被害民眾打165專線求助後並未實際出面報案，第二則是刑案紀錄表上，包含車手、偽裝的理財專員及各類型詐騙犯罪，在165受理報案到警方偵處紀錄後，數據有可能呈現統計上扁平化現象，常見多名詐騙被害人係遭同一犯罪集團所詐騙，是以刑案統計表和165反詐騙專線登載資料會有明顯落差。

但全台警方為消滅詐欺犯罪費盡苦心，刑事局詐欺犯罪防治中心在去年修訂「偵防詐欺犯罪工作執行計畫」規劃6大執法重點，包含打擊高發性詐欺案件、查扣詐欺犯罪不法獲利，打擊包含黑幫、少年涉詐案件，阻斷詐欺贓款洗錢管道及強化異地情資協查等，光是去年查獲集團詐欺案件2037件，傳喚到案詐團成員20737人。

另外警方去年也辦理4波全國同步打擊詐欺專案，破案2815件，拘提傳喚到案犯嫌16465人，並成功聲押1859人，並圈存查扣詐團贓款達97億4998萬元。刑事局並創下台灣司法先例，讓32名遭詐騙的被害人拿回1132萬元損失，隨著警方在虛擬貨幣圈存的贓款圈存、查扣能力增強，希望能讓更多被害人討回遭詐騙的財產損失。

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