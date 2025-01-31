　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人民的痛！2024年詐騙總損失393.78億　刑事局圈存近百億虛幣

▲刑事局長周幼偉邀約名人吳淡如出席打詐儀表板記者會。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局長周幼偉邀約名人吳淡如出席打詐儀表板記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2024年政府加強打擊詐欺犯罪力度，隨「打詐新四法」修正上路後，包含透過加重刑責、擴大沒收不法利得，並明確定義七大關鍵產業防詐義務，行政機關總算正視除犯罪偵處詐騙犯罪外，須加上行政部門的圍堵方能打擊詐團氣焰！並透過修法賦予擴大科技偵查適法性與跨部門合作，刑事局光去年圈存近百億元的虛擬貨幣，顯見阻斷詐團洗錢金流已見初步成效，但詐騙犯罪年度數據仍持續攀升，打詐國家隊來年仍須努力。

根據刑事局統計資料：年度詐騙案件發生數量從2020年的23054件暴增到2024年的101122件，財損金額也一路攀升，從2020年的42.55億元暴增到2024年11底的393.78億元新台幣（刑案紀錄表數據）若是根據刑事局從去年8月上路的「打詐儀表板」則更為驚人。

根據刑事局打詐儀表板揭櫫數據，從去年8月起，台灣平均每月詐團犯罪所造成的民眾財產損失最少都在119億元新台幣以上，其中以2024年8月單月財損高達138.29億元最高，根據打詐儀表板統計去年8-12月份的詐騙財損金額就高達629.62億元，同期受理報案件數就高達93379件。

▲▼北市打詐儀表板攔阻詐騙18億元，被害人出面說明投資詐騙流程。(圖／記者邱中岳攝）
▲警方邀請詐騙被害人出席打詐記者會，希冀以親身案例宣導讓民眾別輕信詐團話術。(圖／記者邱中岳攝）

為何警方刑案紀錄表和打詐儀錶板的資料來源165反詐騙專線受理呈現的資料落差如此之大？刑事局解釋主要有兩個原因，第一是部分詐騙被害民眾打165專線求助後並未實際出面報案，第二則是刑案紀錄表上，包含車手、偽裝的理財專員及各類型詐騙犯罪，在165受理報案到警方偵處紀錄後，數據有可能呈現統計上扁平化現象，常見多名詐騙被害人係遭同一犯罪集團所詐騙，是以刑案統計表和165反詐騙專線登載資料會有明顯落差。

但全台警方為消滅詐欺犯罪費盡苦心，刑事局詐欺犯罪防治中心在去年修訂「偵防詐欺犯罪工作執行計畫」規劃6大執法重點，包含打擊高發性詐欺案件、查扣詐欺犯罪不法獲利，打擊包含黑幫、少年涉詐案件，阻斷詐欺贓款洗錢管道及強化異地情資協查等，光是去年查獲集團詐欺案件2037件，傳喚到案詐團成員20737人。

另外警方去年也辦理4波全國同步打擊詐欺專案，破案2815件，拘提傳喚到案犯嫌16465人，並成功聲押1859人，並圈存查扣詐團贓款達97億4998萬元。刑事局並創下台灣司法先例，讓32名遭詐騙的被害人拿回1132萬元損失，隨著警方在虛擬貨幣圈存的贓款圈存、查扣能力增強，希望能讓更多被害人討回遭詐騙的財產損失。

►獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「這4道年菜」別再加熱吃！　營養師：傷肝腎
北韓少年「看5分鐘南韓電影」　被判勞改14年
美航撞黑鷹67死！　「薩利機長」點出2關鍵：更難避開直升機
初三走春！一抬頭「超多排雲街」　南部人也看到了
餐廳洗碗小妹竟是啦啦隊女神！　短今「洗了9個小時的碗」累爆
南鯤鯓國運籤抽下下籤！解籤師曝「比去年好點」：重點在第3句

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大年初三出事了！台南56歲男停車打錯檔　下秒撞破店家柱子

朋友肇逃他幫忙找人頂包！沒出庭被通緝　辯「沒收到通知書」

熱炒店初二叫貨！攤商婦進冰櫃「慘被反鎖」　幸隨身帶一物獲救

收容人假釋「腿傷回不了家」　明德外役監專人護送見祖母

板模工報復老闆欠薪7萬...年初二縱火卻燒錯房　住戶驚險逃生

人民的痛！2024年詐騙總損失393.78億　刑事局圈存近百億虛幣

2男春節相約高屏溪捕魚1人落水　失蹤3天消防持續搜救中

狂賊偷刮刮樂中2900元當場兌現　繼續在彩券行試手氣這下慘了

重案回顧／要不到錢吸毒！內湖敗家子刺死阿姨　冷血翹腳抽菸

移動神主牌相約上路！先後自撞電桿害停電　落網竟還要打警察

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

大年初三出事了！台南56歲男停車打錯檔　下秒撞破店家柱子

朋友肇逃他幫忙找人頂包！沒出庭被通緝　辯「沒收到通知書」

熱炒店初二叫貨！攤商婦進冰櫃「慘被反鎖」　幸隨身帶一物獲救

收容人假釋「腿傷回不了家」　明德外役監專人護送見祖母

板模工報復老闆欠薪7萬...年初二縱火卻燒錯房　住戶驚險逃生

人民的痛！2024年詐騙總損失393.78億　刑事局圈存近百億虛幣

2男春節相約高屏溪捕魚1人落水　失蹤3天消防持續搜救中

狂賊偷刮刮樂中2900元當場兌現　繼續在彩券行試手氣這下慘了

重案回顧／要不到錢吸毒！內湖敗家子刺死阿姨　冷血翹腳抽菸

移動神主牌相約上路！先後自撞電桿害停電　落網竟還要打警察

木蛇年聚財方位曝！專家提醒「腳踏墊下」放1物可招財

大年初三出事了！台南56歲男停車打錯檔　下秒撞破店家柱子

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

朋友肇逃他幫忙找人頂包！沒出庭被通緝　辯「沒收到通知書」

是元介認「元衛覺醒今年合體」！斷聯衛斯理10年　首揭20週年重組進度

昔台中最奢飯店將改建　2025最大危老重建潮來襲

熱炒店初二叫貨！攤商婦進冰櫃「慘被反鎖」　幸隨身帶一物獲救

韓國女團指定台中必吃　人氣燒肉店年節推1111澎湃大餐

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」！　被判勞改14年

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

社會熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女衝撞民宅　後座母慘死

女醉倒停車場　驚見「上衣敞開」

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

台南百年王爺廟疑地震引大火　9尊神像燒到碳化

楊梅火燒車4死！展妻能「點頭搖頭」溝通

更多熱門

相關新聞

幫公司避稅就給5萬？求職男下場慘了

幫公司避稅就給5萬？求職男下場慘了

男子阿輝（化名）先前上網找工作，「公司」要求提供金融帳戶進行合法避稅和代發工資，並承諾要給他5萬元報酬，結果錢還沒收到，他的帳戶就先出事了。台南地院法官日前審理此案，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處阿輝有期徒刑3個月，併科罰金5000元。

從起心動念到刷卡付款　詐騙陷阱到底騙走多少臺灣人？

從起心動念到刷卡付款　詐騙陷阱到底騙走多少臺灣人？

三環幫5嫌因沒錢回台投案　今開聲押庭

三環幫5嫌因沒錢回台投案　今開聲押庭

別以為自己不會中招？　快看看你是不是詐騙高風險族群！

別以為自己不會中招？　快看看你是不是詐騙高風險族群！

搶職缺保留名額　她寄出1物被判3個月

搶職缺保留名額　她寄出1物被判3個月

關鍵字：

詐騙打詐新四法詐欺犯罪詐團刑事局

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面