木蛇年聚財方位曝！專家提醒「腳踏墊下」放1物可招財

▲楊登嵙說，2025年「財帛星」位於西南方。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

新年新氣象，人們最關心如何能夠財運亨通，但君子愛財取之有道，除了自己努力工作，也能透過「風水」提升財運。命理師楊登嵙表示，地理風水對人的影響非常大，而且會隨著九大行星的運轉而變化，因此每年都需要根據新的磁場變化來進行調整，以達到趨吉避凶的效果。2025年「財帛星」位於西南方，這個方位主掌財運和投資獲利，可放聚寶盆或水晶洞：此外，大門口腳踏墊下放置共268元硬幣（任何幣值的新台幣硬幣都可以），也能起到招財的作用。

楊登嵙說，2025年「財帛星」位於西南方，這個方位主掌財運和投資獲利，民眾可以在此方位放置「催財轉水」的流水盆，或擺設聚寶盆和水晶洞，來提升業績和財源；客廳的斜對角L形角落被稱為「聚財位」，適合擺設財神爺、彌勒佛、水晶球等物品，但要避免在該位置開門或放置會震動的物品，以免影響財運。

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楊登嵙還提到，財位通常位於角落，如果照明不足，會顯得昏暗，象徵財運黯淡。因此，可以在財位上放置一盞光明燈或鹽燈，保持光亮，增強財運。此外，2025年是木蛇年，龍是象徵吉祥和力量的神獸，因此可以將龍形飾品擺設在「聚財位」或大門口，面向外招財。

楊登嵙提醒民眾，客廳應保持乾淨整齊，避免堆放垃圾雜物，並且選擇暖色調來營造溫馨的氛圍，主人座位不應背對大門，這樣可以掌握家中的動態，避免判斷力下降。此外，在客廳、餐廳和陽台種植富貴竹、招財樹等植物，可以增強氣場和財運；大門口腳踏墊下放置共268元硬幣（任何幣值的新台幣硬幣都可以），也能起到招財的作用。