治療慢性偏頭痛　肉毒桿菌注射給病患全新生活體驗

▲▼陽明交通附設醫院廖誼佳醫師。（圖／陽明交通附設醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

偏頭痛是全球範圍內影響力極大的神經科疾病之一。根據世界衛生組織（WHO）的統計，它是導致全球第三大失能的主要原因之一。許多偏頭痛患者在發作時會經歷噁心、反胃、害怕聲音或光線等症狀，這對他們的生活品質和工作能力造成了巨大影響。然而，偏頭痛並非無法控制的疾病。國立陽明交通附設醫院神經內科的廖誼佳醫師表示，近年來肉毒桿菌素注射治療已成為慢性偏頭痛的新選擇，為患者帶來了全新的生活體驗。

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40歲的辦公室上班族黃小姐長期受到偏頭痛的困擾，每月超過10天的頭痛發作讓她不得不請假，甚至影響到家庭生活。黃小姐表示：「我試過各種止痛藥，但效果越來越差，甚至還讓胃出現問題。」在陽明交通附設醫院廖誼佳醫師的建議下，她開始接受肉毒桿菌素注射治療。治療後，黃小姐的頭痛天數大幅下降，發作次數減少，疼痛強度也變輕了，甚至不需要再經常服用止痛藥，生活品質有了明顯改善。

廖誼佳醫師解釋，治療過程中會在頭部和頸部的特定肌肉部位進行注射，阻止引發偏頭痛的三叉神經疼痛通路，從而減少偏頭痛的頻率和強度。其最大優勢在於長效且穩定的療效，每次注射效果可維持約三個月，讓患者無需每日服藥，大幅降低了治療負擔。

廖誼佳醫師指出，偏頭痛是一個好發於年輕女性的疾病，目前對其成因並不是十分了解。偏頭痛通常會在4至72小時內產生中至重度的單側脈搏性跳動疼痛。肉毒桿菌素治療特別適合每月偏頭痛發作天數超過15天的慢性偏頭痛患者。臨床研究顯示，接受治療的患者偏頭痛發作天數可減少超過50%，且疼痛強度顯著下降，許多患者因此擺脫頻繁的頭痛困擾。此外，肉毒桿菌素能有效減少止痛藥的依賴，避免因過度依賴止痛藥引發的藥物過度使用頭痛（MOH）。這項治療方式簡單安全，能顯著改善患者的生活品質，提供穩定、長效的頭痛控制，讓他們重新擁有無痛的日常生活。

國立陽明交通大學附設醫院表示，偏頭痛患者通常因頻繁的頭痛嚴重影響日常生活，但偏頭痛並不是無法控制的疾病。神經內科提供完整的診療服務，只要透過正確診斷與治療，患者就有機會過上不再被疼痛支配的生活。包括最新的肉毒桿菌素注射療法，幫助患者重新找回健康與幸福。如需了解更多資訊，可預約門診洽詢。