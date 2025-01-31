韓國女團指定台中必吃　人氣燒肉店年節推1111澎湃大餐

▲台中屋馬燒肉新年推出6666元團聚首選套餐。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

韓國女團MAMAMOO成員輝人、台妞韓團GENBLUE幻藍小熊，參加台中市跨年晚會當天，接受台中市長盧秀燕招待大啖人氣燒肉和火鍋名店，掀起熱烈討論，2家在春節期間也都推出物超所值的澎湃大餐；韓式料理品牌金韓食則宣布，只要姓名有「金」、「韓」、「食」其中一字者，來店消費再送飲料，民眾用餐後也可到大茗本位製茶堂，品嚐一杯「蘋安富桂」特調飲料解膩，吃吃喝喝一次滿足。

韓國女團MAMAMOO成員輝人在跨年晚會當天中午抵達台中，市長盧秀燕特地帶她品嚐屋馬燒肉，而「台妞韓團」GNBLUE幻藍小熊在晚會表演結束後，也慕名到火鍋名店涮屋馬飽餐一頓，2家店紅到韓國，也深受粉絲們跟風。

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▲涮屋馬推出四人套餐一人只要1375元。

屋馬農曆新年期間推出「屋馬賀年．炙宴迎春」套餐，包含開運前菜、招財牛肉拼盤、如意肋菲拼盤、金豬鴨吉拼盤、吉利扇松拼盤、聚寶海線及牛舌飯，更搭配鴻運鍋物—金湯麻油雞與澎湃海鮮鍋，6人套餐，1人只要1111，祝福大家新年六六大順。

涮屋馬主打特調火鍋湯底與創新醬料，為火鍋愛好者帶來全新的用餐選擇，推出「涮屋馬 · 御品迎春宴」，4人套餐，1人只要1375元，就能享有昆布柴魚湯、養氣人參雞湯，搭配日本A5和牛翼板、美國無骨牛小排、西班牙伊比利豬梅花及氣冷雞腿排，還有龍虎斑魚、銀鮭、金樽與鱘龍魚等，此外，副餐更有焗烤生蠔佐魚子醬與波士頓龍蝦，讓消費者在新的一年用最好的食物犒賞自己與親友。

▲金韓食推出四人套餐預約價3600元。

韓式料理品牌「金韓食」則推出「金韓賀歲，食臨盛宴」專屬套餐，4人套餐預約價只要3600元（不含服務費），包含迎賓三味碟、御醃辣白菜、大邱燉牛排骨、鹽烤豬五花、鹽烤午魚、金雞納福元氣鍋及韓式年糕湯，將韓國新年氣氛搬進餐桌。

另一家去年底登上LINE TODAY全新美食排行榜、米其林推薦的台菜餐廳「膳馨」，廣受饕客喜愛，每逢假日總是一位難求，初一到初八（1月29日至2月5日），內用或外帶「金蛇迎春圍爐宴」10人份，除了贈送茶飲外，還加碼抽招牌菜色兌換券。

▲膳馨推出6到8人套餐，價格9800元。

台中人氣飲料店-大茗本位製茶堂，酪梨奶蓋、蘋果玉露青、烤糖蕎麥凍奶青都是人氣必喝！這次新年期間推出2項新品，「蘋安富桂」，蘋果的清甜如初春的氣息，桂花的悠然如新年的福運；「烤桃桂桂」，底層選用桂花玉露青茶作為基底，帶來清爽的口感，如同糖烤水果下層的無糖塔皮般，平衡整體的甜度與香氣。