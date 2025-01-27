百株落羽松海打卡聖地　台版兼六園「成美文化園」拍照超美

▲歷史建築成美公堂邁入140年。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖的成美文化園內成美公堂邁入140年，園區自大年初一起園區規劃一系列慶祝活動，除了「起吉厝慶典」將熱鬧展開外，還有羽松湖畔音樂會、熱鬧市集、古意童玩廣場與傳統工藝體驗活動，不僅讓走春行程收獲滿滿，更限時推出兩人同行，一人免費的入園活動。

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▲成美文化園有超過百株唯美的落羽松。（圖／成美文化園提供）

古色古香的成美公堂，是彰化縣定歷史建築，始建於1885年。1999年921大地震後因年久失修而結構毀壞，2008年開始進行修復，凝聚全台多位國寶級匠師工藝巧手，耗時七年修復，樹立台灣傳統建築修復的典範。修舊如舊的工法，不僅恢復了其歷史風貌，並獲得文化部古蹟維護獎肯定。現今將展間規劃為「台灣百年常民生活博物館」開放給民眾參觀。

▲成美文化園春節推出一系列活動。（圖／成美文化園提供）

相較於台灣北部，中南部氣候較為溫暖，落羽松變色時間較為遲慢，欣賞若羽松的最佳觀賞期落在農曆春節至三月間。春節期間走訪成美文化園，不僅有落羽松可以欣賞，還可以參加成美公堂140周年慶活動，體驗民俗工藝，豐富內容一次滿足，是2025年春節出遊的最佳選擇。

▲140年歷史建築成美公堂。（圖／成美文化園提供）

成美文化園是中部知名的落羽松景點，結合日式庭園與上百棵落羽松，形成全台唯一日系落羽松秘境，春節期間民眾可以在落羽松湖畔欣賞湖畔音樂會、走訪熱鬧市集、在古意童玩廣場免費玩，回味古早味童年時光。

園方指出，初一至初五，民眾出示本人到「八卦山大佛」、「鹿港天后宮」、「田尾公路花園」、「溪州公園花在彰化」等景點的合照，即可享成美文化園門票買一送一優惠，即兩人同行，一人免費。

▲成美文化園有台版兼六園美稱。（圖／成美文化園提供）

此外，成美文化園更挑選廣受民眾喜愛的傳統工藝活動，包括漢服換裝、木藝作畫、飄漆扇、羅黏香彩繪等體驗活動。穿著漢服遊走庭園之間，別有一番仿古幽情的滋味。木藝作畫可以讓人發揮創作天份，利用木枝畫出獨一無二的畫作帶回家收藏。

飄漆扇是結合了漆藝和扇子的傳統工藝品，被列為非物質文化遺產技藝，利用漆不溶於水的特性，在水中作畫，扇子在水中進出，形成獨特的色彩紋路，每一把都是獨一無二的藝術品。羅黏香彩繪則是將消失一甲子的傳統工藝變成文創體驗，以天然中藥與木屑製成羅黏香掛飾香包，讓遊客親手畫出喜歡的色彩。

園方表示，「起吉厝慶典」慶祝活動自1/29展開，一直到2/2為期5天，家的閩南語發音接近「雞」與「吉」，寓意為大吉大利，活動期間將有上百隻可愛的吉利小雞氣球於園區出沒。活動特色也呼應早期台灣社會，養雞是一個家庭富足的表現，成美文化園希望傳達分享的概念，將福氣分享給每位來訪的遊客。

▲成美文化園有台版兼六園美稱。（圖／成美文化園提供）