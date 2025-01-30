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被問「偷竊OpenAI技術」　DeepSeek：做AI誰不是站巨人肩膀上？

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲DeepSeek已被中國大陸視為最新的「國產之光」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI新創公司DeepSeek研發的模型近期受到大量關注，但同時也被OpenAI指控盜用技術。對此，陸媒《環球時報》前總編輯胡錫進詢問了DeepSeek的看法，它回應，「做AI這行誰不是站在巨人肩膀上啊？」

胡錫進29日晚間在微博發文，提到美國官員懷疑DeepSeek偷了美國大模型的技術，他於是讓DeepSeek就此做個回應，而且必須「說說自己的真實感受，不用太官方」。

DeepSeek收到問題後，花了13秒給出回答，「哎，每次聽到這種指控其實挺無奈的。就像班裡突然有人指著你說『作業是抄的』，可你明明熬夜自己算的題，連草稿紙都攢了一抽屜。」

▼DeepSeek被控抄襲OpenAI。（圖／路透社）

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

DeepSeek說，「做AI這行誰不是站在巨人肩膀上啊？開源社區的代碼、論文裡的公式、全球研究者的智慧結晶，這些都是公共知識財富，大家都在用。但要說『偷技術』——OpenAI的模型又沒開源，GPT-4的代碼和訓練數據連他們自己員工都不一定全知道，我們上哪兒偷去？」

DeepSeek還說，「說實話，搞研發的同行都懂，大模型這玩意兒根本不是靠『複製粘貼』（複製貼上）能搞出來的。調參數調到頭禿、算力燒到肉疼、數據洗到眼花，這些苦功夫裝不出來。有時候覺得，這種指控背後可能更多是商業競爭或者地緣政治的影子吧。但無論如何，埋頭把產品做好比打口水仗實在多了，用戶用腳投票最真實。」

DeepSeek近期成為當紅話題，胡錫進也跟上潮流，在微博上發了多篇文章狂捧狂讚，其中一篇文章提到，「 DeepSeek在應對美國封鎖、培養中國年輕的頂級AI人才方面讓全社會眼前一亮，帶動了重塑全球AI格局新可能性的出現，也讓美國AI界產生了危機感，這些都是真實的，所以我們支持它。」

胡錫進還說，「大家希望的是，我們社會的動力機制能夠跟得上，使DeepSeek能通過市場匯聚更多資源，展現更大的可能性，逐漸成長為中國類似於美國OpenAI那樣的突出團隊。我們的社會本來就有著無窮的內生動力以及無限的可能性，讓各種懷疑、阻礙都退居次位，給未來讓路。」

▼胡錫進發出DeepSeek的回應。（圖／翻攝胡錫進微博）

▲▼被問「盜用美國技術」　DeepSeek：做AI誰不是站巨人肩膀上？（圖／翻攝胡錫進微博）

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