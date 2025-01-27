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想回娘家！婆婆怒：我都初三才回去　人妻吐槽「大姑除夕住到初五」

即將迎來農曆新年，婆媳過招再次上演。（示意圖／PIXABAY）

▲即將迎來農曆新年，婆媳過招再次上演。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

即將迎來農曆新年，婆媳過招再次上演。一名人妻抱怨，大姑每次都除夕前就回家，一路住到初五，結果自己初二要回娘家，婆婆竟叫她不要回去，最後還臭臉。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，記得剛結婚，婆婆說初二大姑要回來，要她不要回娘家，且她過去也都是初三才回娘家，一席話讓她超傻眼，還好豬隊友幫忙說話，婆婆最終也只能臭臉，看著她回娘家。

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人妻透露，之後大姑每年過年都在除夕前回娘家，接著一路住到初五，「我不爽，嗆說怎麼那麼好，婆婆說我們沒有那種女兒一定要初二回娘家的說法，什麼時候回來都可以，已經13年了，我今年可以跟豬隊友爭取，在娘家過除夕嗎？」

人妻也提到，之前被要求包紅包給懷孕的大姑，豈料包2000元竟被公公說「怎包這麼少，是沒錢包紅包嗎？沒錢我可以給你們，不要包那麼少」，讓她瞬間翻白眼、超無言。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我會直接走人，妳女兒可以回娘家，我是別人的女兒也可以回娘家」、「自己要硬起來，別人才會看的起你，才會把你當回事」、「毒姑除夕回去，妳不會小年夜就回娘家，住到初六再看看要不要回去」。

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