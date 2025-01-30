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重案回顧／三重滅門慘案！軟爛女婿狠殺妻家3人　連小孩也不放過

▲▼ 三重滅門案，張嫌移送地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重滅門案，犯嫌張泓毅狠心殺害岳母、妻子、3歲繼子，伴屍6天後逃亡台中遭逮。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳佩蓁／新北報導

新北三重去年5月發生祖孫3代滅門慘案，24歲男子張泓毅因感情及金錢問題，先後狠心殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子和3歲繼子，張男伴屍6天後，帶著岳母的愛犬「糯米」逃亡台中，直到同年月11日劉婦大女兒因聯絡不上媽媽及妹妹，上門查看竟發現死者3人被以棉被覆蓋，屍體已浮腫長蛆，死狀淒慘。

回顧全案，劉婦大女兒因多日聯絡不上媽媽及妹妹，11日決定報警並帶鎖匠上門查看，怎料一開門竟看到母親、妹妹及3歲姪子陳屍床上，3人遺體被棉被裹覆，疑似已死亡多日，同住的妹婿張泓毅卻不見蹤影。警方調閱監視器，竟發現張泓毅6日帶著岳母的愛犬「糯米」逃亡，並於12日上午10時許將張男逮捕歸案。

▲祖孫三代去年底一同到中台灣旅遊。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉婦祖孫三代前年底一同到中台灣旅遊，沒想到卻遭女婿狠心殺害。（圖／記者陳以昇翻攝）

劉婦大女兒證稱，媽媽有借給張男40萬元，還曾有接到銀行催繳電話，懷疑張男在外負債已走投無路，才與妹妹及媽媽發生衝突。她最後一次與媽媽通話是4月23日，之後就只能透過簡訊聯絡媽媽及妹妹，5日再度撥打媽媽手機時，卻是張泓毅接通，還稱是媽媽的手機故障，但其實當時媽媽、妹妹、姪子早已遇害。

張泓毅到案後神色自若、毫無悔意，警方調查發現，張泓毅婚後在家吃軟飯，全靠妻子支撐家計，他不僅無業還在外積欠賭債，為了還錢把帳戶賣給詐騙集團，因此涉犯詐欺罪嫌遭到通緝，之後他又向岳母借了40萬還債，並用其身份向銀行借款逾期未還被催款，4月間他又與陳妻因債務問題大吵，因而埋下殺機。

1日晚間張泓毅因懷疑妻子劈腿，2人發生爭執，一怒之下他竟用枕頭將她悶死，而隔天又與岳母為了40萬元債務爭吵，再動手勒死熟睡的岳母，而至於為何殺害繼子，他稱是因「我沒有回頭路了」，加上認為獨留孩子也沒人照顧，這才會狠心犯案。

▲▼ 三重祖孫滅門案，二女兒最後身影曝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張泓毅老婆遇害前最後身影。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢方複訊後認定張泓毅犯罪嫌疑重大，將他聲押禁見獲准。經新北地檢署偵查終結，依涉犯殺人、偽造文書、詐欺、竊盜等多項罪名起訴張泓毅，全案將交由國民法官審理，目前仍在法院審理中。

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