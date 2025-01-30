黃金價格飆漲！日本破獲跨國走私　海上接駁「1億金條」被抓

▲黃金在俄烏戰爭等因素影響下，價格持續攀升。（圖／視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本近年黃金走私活動猖獗，日本海上保安廳去年成功破獲一起利用郵輪進行「海上接駁」的跨國黃金走私案，查獲總重達40公斤的金條，市值約5億至6億日圓（約台幣1.04億至1.25億元），涉案成員包含日本人與韓國人。

根據《讀賣新聞》報導，日本海上保安廳去年11月初成功破獲一起利用郵輪進行「海上接駁」的跨國黃金走私案，涉案團夥約有10人，成員來自日本與韓國。韓籍成員先將40公斤金條裝箱帶上由釜山開往大阪的郵輪，當郵輪行經愛媛縣瀨戶內海時，再將金條丟入海中，接著由日本同夥駕駛小船撈取。

報導指出，這類操作在毒品走私中較為常見，但用於黃金走私則極為罕見，這次是提前收到線報，在愛媛縣港口執行抓捕行動，先是逮捕日籍嫌犯後，再與南韓警方配合抓捕韓籍嫌犯。

調查人員表示，該團夥可能意圖藉近期金價高漲及日本消費稅上調之際，利用海上接駁手法一次性偷運大量黃金以牟取暴利，犯罪集團可能計畫以「包含消費稅」的價格出售金條，賺取稅金差價；此案中涉及的消費稅金額，預估高達5000萬至6000萬日圓。

數據顯示，自2014年日本將消費稅從5%上調至8%後，黃金走私案件數量激增，在2017年達到高峰，全年共查獲1347件，查扣黃金重量達6.3噸。這類走私案件在疫情期間減少，但解封後再次升溫，光是2024年上半就查獲228件，重量達937公斤，是2023年同期的8倍以上。

此外，黃金因具備「非常時期安全資產」特性，在俄烏戰爭等地緣政治因素影響下，價格持續攀升。日本最大黃金零售商「田中貴金屬工業」的建議零售價顯示，去年11月黃金稅前平均每公克價格達1萬3155日圓（約台幣2735元），較10年前翻了3倍。