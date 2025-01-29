除夕節目「1段表演」超狂！69歲依舊靈活　表演者認證：是真蹲

▲白冰冰。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰白雪嬅）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（28）日是除夕，除了全家人一起吃飯，很多人也有收看特別節目。69歲的資深女星白冰冰昨天就在《民視第一發發發》中表演16蹲，不僅動作都算到位，且還沒有露出很累的表情。敬業的白冰冰也讓不少網友直呼，「太猛了」、「真擔心受傷」。

昨晚播出除夕特別節目《民視第一發發發》，吸引不少人收看。其中有一段，就是白冰冰戴著白色帽子，賣力表演男子團體Energy的歌曲〈星期五晚上〉。白冰冰雖然69歲了，但動作依然靈活，在台上又唱又跳，完全沒有表現出累的樣子。

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▲Energy〈星期五晚上〉獲得百首單曲冠軍。（圖／Hit Fm聯播網提供）

而且若仔細看，就會發現白冰冰的16蹲，大多都算到位，且當其他表演者往中間靠近、要做Ending Pose，站在C位的她也沒有停下來，是確確實實的蹲滿16下。

白冰冰相當敬業，精彩表現也受到網友肯定，「她也是很認真在完成每件事」、「超級讚的，尤其是白冰冰，真的非常不簡單，還那麼的靈活」、「完全可以變（品牌）廣告」、「這年紀能這樣蹲下去，真的服」、「真的很佩服這年紀願意嘗試新的東西」、「以阿嬤級人物來說很厲害了」。

其中一個表演者橘子也在Threads上透露，「本人在她旁邊，冰姐是真蹲，而且要重複拍很多顆鏡頭，真的超強的」。

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