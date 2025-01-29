一文看懂DeepSeek！　橫空出世「AI黑馬」衝擊美股

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）以低成本訓練出高效能AI模型，顛覆業界對於AI訓練必須依賴昂貴晶片的既定印象。此舉不僅震撼全球AI產業，也對美國科技類股造成衝擊，美國總統川普（Donald Trump）金主兼矽谷創投家安德森（Marc Andreessen）認為，這是人工智慧領域「最令人驚嘆、最令人印象深刻的突破之一」。

美國科技股慘遭血洗

《中央社》、《華爾街日報》報導，與科技類股相關的那斯達克指數下跌3.1%，標普500指數下跌1.5%，結束上週創下的歷史新高。多家科技企業遭遇雙位數跌幅，博通（Broadcom）單日重挫17%，甲骨文（Oracle）也下跌14%，美超微（Super Micro Computer）跌幅也達到13%。整體來看，美股市值單日蒸發約1兆美元（約新台幣32兆元）。

DeepSeek的背景與帶來的衝擊



DeepSeek是由中國量化基金公司幻方量化（High-Flyer Quantitative）創立的AI新創公司，去年12月26日推出其核心產品DeepSeek-V3語言模型，效能可媲美OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini。其在一份說明技術構建的研究論文中聲稱訓練成本僅約560萬美元，所需晶片數量更遠少於業界普遍標準的1.6萬片輝達晶片，僅使用約2000片，頓時讓全球業界為之震撼。

若照DeepSeek所稱，他們以僅花費560萬美元和相對原始的運算能力訓練自家系統，花費便是Meta打造旗下最新AI所花資金的僅10分之1，這個驚人對比，再度引發業界對於研究AI是否動輒得花天文數字的資金的疑慮。

這項技術突破的關鍵在於數據處理方式的創新。DeepSeek將數據分析工作分配給多個專精不同領域的小模型，以提升效率並降低運算需求。這種方法雖然非首創，但DeepSeek成功以更少的運算資源實現了過去難以企及的效果。

業界質疑DeepSeek的低成本並非全貌

儘管DeepSeek的技術成果令人驚艷，但也引發了一些質疑。例如，伯恩斯坦（Bernstein）分析師Stacy Rasgon表示，DeepSeek所宣稱的低成本存在疑點，可能未完整披露背後的語言模型成本。此外，有觀點認為，DeepSeek的成果部分依賴於中東及其他地區的算力租用，以及中國從新加坡和中東進口晶片的操作。

美國更加警覺，晶片嚴格恐再收緊

美國政府過去為遏制中國AI發展，對高階晶片出口實施了嚴格限制。然而，DeepSeek的成就表明，中國研究人員正在透過創新手段突破限制。美國國會部分議員已呼籲川普新政府進一步強化出口管制，包括禁止銷售輝達降階版H20晶片。

DeepSeek鼓舞其他國家



DeepSeek的成功不僅對中國AI生態具有指標意義，也對全球產生深遠影響。例如，法國政府認為DeepSeek證明了有限資源下仍可實現AI創新，為歐洲及其他地區追趕矽谷提供了信心。

引發企業對於AI成本的反思

雖然部分專家認為，DeepSeek的技術並不會立即顛覆全球AI產業，但其低成本訓練方法無疑將引發行業內部的深刻反思。隨著美國科技巨頭和政府進一步應對這一挑戰，未來AI領域的競爭將更加白熱化。