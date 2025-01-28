DeepSeek重創美股　高嘉瑜曝中國造假史：好險放年假「讓子彈飛一會」

▲高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，重創全球科技股，尤其針對NVIDIA、台積電及AI相關類股帶來巨大衝擊。前民進黨立委高嘉瑜指出，若非台灣正值年假，台股可能因此暴跌超過千點，希望這個年假期間能讓子彈飛一會，等到假期結束撥雲見日，台股能夠有驚無險。

高嘉瑜指出，DeepSeek聲稱透過低成本的軟體運算技術，即可取代傳統AI所需的高成本硬體支持。其成果讓市場震撼，質疑過去AI硬體軍備競賽的價值是否被顛覆。DeepSeek更表示，其技術能以10分之一的成本達到過去需耗資百億美元才能實現的目標，引發外界高度關注。

根據DeepSeek的說法，其運算技術採用低階晶片，但效能表現毫不遜色，查詢成本更降低98%。然而，市場懷疑DeepSeek實際可能使用了數萬個遭禁的NVIDIA晶片，並指出美國對其設施的無法查驗，讓外界對技術真實性存疑。

高嘉瑜進一步指出，部分人士認為DeepSeek的發布是中國的「大內宣」，藉此對美國新一屆政府發出挑釁信號。中國試圖以此宣示，不依賴美國的AI晶片也能成功突圍。然而，外界擔憂這可能是中國以「請君入甕」或「草船借箭」等策略引導輿論的計謀，甚至帶來更大的市場不穩定性。

高嘉瑜警告，面對善於操作輿論與假訊息的中國，民主國家必須更加團結，對此類信息戰、輿論戰保持高度警覺，絕不能掉以輕心或有絲毫鬆懈。

高嘉瑜認為，台灣目前正值年假，讓台股得以避開全球股市動盪的直接影響。只是這個故事的背後又有著中國擅長造假的天才少女的影子，幸好台灣還在放年假，希望這個年假期間能讓子彈飛一會，等到假期結束撥雲見日，台股能夠有驚無險。