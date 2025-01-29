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買夜市大份1小吃！「半盒都吃不了」他看傻　大票喊早拒買

▲▼逢甲夜市現況，人潮眾多。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲夜市。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

逛夜市吃平價美食是許多人的小確幸，不過隨著物價上漲，原本平價的夜市小吃也變得不便宜。有網友就點名一樣夜市小吃簡直超誇張，「逢甲骰子牛一份250（元），X的勒！半盒都是油，這也太扯了吧！」而且一看Google評價，也有很多人抱怨，「只剩1.7 也是真的蠻厲害的」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「欸X逢甲比墾丁還誇張了吧！」說他在逢甲看到骰子牛，買了一份250元，卻發現有半盒都是油，忍不住覺得太扯。看了一下Google評分，發現很多人都給1星評論，導致店家評分不到2星，「只剩1.7，也是真的蠻厲害的。」

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原PO就說，他本想說很餓要吃宵夜，叫了大份的卻發現根本吃不飽，「唉唉！X的，說真的，要這樣賣，乾脆350或450整盒都是肉，還不會那麼不爽。」認為可以接受價格貴，但如果都是肥肉，真的不行。

貼文一出，許多人看到「骰子牛」紛紛搖頭，「骰子牛都超貴」、「根本就是傻子牛」、「直接吃牛排還比較划算」、「居然有人會買骰子牛」、「好奇你吃過哪間不貴的骰子牛」、「去買一支噴燈、一瓶黑胡椒粉、一瓶鹽、一把刀，再加一整塊菲力，自己切開來噴都不用250」、「250買2片雞排都比這個划算」、「250可以爽吃台式牛排了欸！」

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