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農曆新年必知2025時尚潮流關鍵字　亮眼拜年穿搭驚豔全場

▲▼過年,春節,2025,穿搭,時尚,趨勢,拜年。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲跟著2025年的時尚趨勢穿搭，從過年春節就跟上流行，讓新衣帶來生活的新氣象。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說人要衣裝，今年的過年新願望就是要穿搭得更時尚！國外網站《BRIGHT SIDE》精選了2025年最值得關注的流行趨勢，有必入手的單品，也有即將過時的風格，趕快跟上潮流腳步，從春節開始嘗試豐富每天的著衣靈感，以嶄新、大膽的造型迎接2025，穿出時髦新高度！

1、單車褲完美結合運動與時尚

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單車褲因為舒適與靈活性滿足運動需求，是健身愛好者的最愛，不過除了運動咖之外，也有愈來愈多女孩將車褲融入日常造型中。今年農曆新年，不妨嘗試將單車褲搭配寬鬆上衣或剪裁精巧的西裝外套，腳下踩著一雙時尚運動鞋，過年親友聚會用運動休閒風讓大家眼前一亮；而且年菜吃得再澎湃也不怕，穿著單車褲隨時都能動起來。

▲▼過年,春節,2025,穿搭,時尚,趨勢,拜年。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、告別破洞、改穿精緻牛仔褲

破洞牛仔褲曾經風靡一時，但破太多、破太大的設計，現在看起來可能過於隨意；想在新年聚會中成為穿搭最吸睛的人，不妨選擇剪裁乾淨的丹寧單品，例如帶有毛邊或輕微刷痕的設計，或僅有一處巧妙破洞的牛仔褲。這些「點到為止」的款式能展現剛剛好的時尚態度，如果是選擇直筒版型或深色牛仔寬褲，更能體現低調的品味與質感。

▲▼過年,春節,2025,穿搭,時尚,趨勢,拜年。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、熱褲是新年派對的亮點選擇

能大秀美腿的熱褲正以多樣化的材質回歸潮流舞台，從棉質到皮革，總有一款能滿足妳的風格需求。無論是搭配閃亮的派對上衣，還是厚重的毛衣，熱褲都能輕鬆勝任。尤其是新春期間，不妨選擇亮眼的紅色或金屬色熱褲，為節日氛圍增添一絲活力與時尚感。預計熱褲趨勢在2025夏季將會更加為火熱，快讓熱褲成為妳衣櫃裡的必備單品。

▲▼過年,春節,2025,穿搭,時尚,趨勢,拜年。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、穆勒鞋、露跟鞋優雅取代休閒涼鞋

曾經大受歡迎的休閒涼鞋正慢慢退出大家的視線，但這並不意味著舒適鞋款無法登上時尚舞台。農曆新年期間，妳可以考慮以穆勒鞋或露跟鞋代替休閒涼鞋，讓造型看起來更精緻且百搭；像是搭配旗袍款有曲線感的連身裙，更有年味，或是讓簡約大衣的穿搭增添一份優雅。同時，厚底鞋款穿起來更舒適又不失時尚感，適合拜年或短途旅遊。

▲▼過年,春節,2025,穿搭,時尚,趨勢,拜年。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、人字拖涼鞋融入丹麥風情與活力

想讓穿搭更有異國風情？哥本哈根風的簡約搭配把人字拖涼鞋重新帶回潮流，而且2025年預計會迎來一陣流行爆發潮；這款鞋子是新春度假或親友聚會的最佳選擇，尤其是搭配牛仔褲或輕便的春裝，過年就是要放鬆，穿得自在能表達出個性最重要。值得一提的是，橡膠材質的人字拖特別受到青睞，能為節日穿搭增添現代感。

▲▼過年,春節,2025,穿搭,時尚,趨勢,拜年。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、新春聚會穿露肩連身裙超亮眼

穿上露肩連身裙，妳的2025春夏自帶一股清新感；農曆新年期間，可以選擇心形領口或蛇紋設計的款式，特別應景；怕冷的人可以試著搭配點綴有亮片的保暖外套，再來一雙高跟鞋拉長身型比例，讓露肩連身裙大方展現妳的魅力，春節期間親友聚會一秒成為眾人目光的焦點。

▲▼過年,春節,2025,穿搭,時尚,趨勢,拜年。（圖／取自免費圖庫pexels）

穿搭顏色小提醒：以黃色點亮春節造型

黃色讓人顯得活力滿滿，而且像黃金般的顏色充滿喜氣又招財，絕對是迎新春的最佳顏色！而且2025年時尚趨勢中，溫暖的奶油黃和濃烈的藏紅花黃都是流行色。趁著春節換新裝，不妨試試這些潮流元素，迎接一個時尚又充滿活力的新年吧！

▲▼過年,春節,2025,穿搭,時尚,趨勢,拜年。（圖／取自免費圖庫pexels）

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