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女友很正！一票男友「超愛開燈愛愛」爽炸　最美博士曝2招玩法

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO納悶，為何男生喜歡開燈激戰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男生做愛比較喜歡關燈還開燈？」一名妹子困惑直呼，發現認識的女生都喜歡關燈享受性愛，男生則是相反，喜歡開著燈激戰，原PO推測可能想看另一半的陶醉表情。文章曝光後，大票老司機則回應，「女朋友很正，想看清楚她害羞舒服的樣子」、「就是要看的清楚，才能保持硬度！」

一名女網友在Dcard表示，發現身邊許多情侶在親密時，女生通常偏愛「關燈」，而男生則喜歡「開燈」。

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對此，原PO不禁好奇拋問，男生之所以喜歡開燈，是不是因為想看到另一半高潮的表情，更有真實感與情感連結呢？

文章曝光後，「開燈很解」、「要關燈，我怕我醜到讓他軟掉」、「關燈，觀察太仔細，我會研究身體的構造就不想做愛了」、「看對方顏值，帥就小夜燈，不帥就關燈」、「我覺得關燈跟用飛機杯一樣」。

其他老司機則邪笑透露，「床邊小夜燈，朦朧美，美上美」、「女朋友很正，想看清楚她害羞舒服的樣子」、「我也很好奇，明明有時候燈關著，要做的時候，另一半還會刻意去開燈+戴上眼鏡...超怪」、「我是喜歡關燈，越黑越好，但我遇到的都喜歡開燈，他們說喜歡看我的表情」、「男人是視覺的動物呀，看得到更能刺激他的慾望」、「融蠟燈+香氛蠟燭，啟動！」「開燈吧～防止她騙我假高潮」、「男生要開燈，原因是性刺激吧！就是要看的清楚，才能保持硬度」。

若想放開享受性愛情況下，最美博士許藍方在YouTube頻道指出，關燈是最好的方式，但並非所有女生都如此；反之容易受視覺刺激影響的男性，比較喜歡開燈，但也有人無法接受，可能礙於當下發出「啊撕啊撕」聲音時臉部表情猙獰，深怕不性感而想關燈。

許藍方強調，喜歡開燈或關燈壞壞並不是以性別區分，而是個性，比較「閉俗」的人享受關起燈來的安全感，才能做自己、享受其中。

若有一方想要開燈或關燈該怎麼辦？她曝2招浪漫玩法，即使在關燈情況下待視覺習慣後還是可以看到對方，也可以點小夜燈在微光環境中享受這股朦朧美，此外還有戴眼罩，「想關燈的戴眼罩，能各取所需」，男生要的視覺刺激及女生追求的觸覺與愛能同時擁有。

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