重案回顧／涉霸凌轉學卻殺死同學　法院認乾哥、乾妹「覺察反省」

▲枉死的15歲楊姓少年生前最掛念身障姊姊。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）



記者黃資真／新北報導

2023年12月25日，新北市土城區一所高中附設國中部發生震驚全台社會的殺人案件，國三生15歲郭姓少年在「乾妹」林姓少女教唆下，持彈簧刀朝楊姓少年狂刺數刀身亡。新北地院認為，審理期間2人「已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行」，因此各別判處9年、8年徒刑，除了死者父母無法接受外，大批民眾也認為輕判無法達到矯正效果。

新北地院指出，「乾哥乾妹」誤認暴力得以解決紛爭，在本不應有任何暴力發生的校園內犯下本案，嚴重危害校園安全，且造成被害人寶貴生命消逝，被害人雙親痛失摯愛，產生永遠無法抹滅的巨大傷痛，檢察官及被害人家屬均請求從重量刑。

但「乾哥乾妹」符合《刑法》第18條第2項之未成年人減輕事由，且2人被收容、羈押於少年觀護所期間，分別經多次諮商、晤談後，「已漸能覺察而反省自身之過錯及不當言行」，不過仍有必要藉由較長期的機構矯正處遇方式，以加強、調整被告2人的身心狀態健全，並教育及導正被告2人的偏差觀念與行為，故依殺人罪處郭男9年、林女8年徒刑。

▲楊姓少年父母無法接受判決結果，直指「法律變加害者保護傘」。（圖／石一佑提供）



判決曝光後，死者楊男家屬痛訴，「司法完全向加害者一方傾斜！」、「我們的法律變成加害者的保護傘！就我認為法律已死！」甚至提到乾哥在庭上稱「刀子自己飛進來」，法院確認為有悔改，令他們難以接受。

12月5日，二審高院開庭審理，郭男父母未出庭、林女父母則陪同應訊，林女父母訴苦喊一審判太重，但郭男、林女未向被害者家屬道歉，郭男甚至冷眼看著死者家屬、怒瞪聽眾庭的民眾，全案仍在審理中。

此外，監察委員指出，郭男曾因他案進入少年觀護所，為具有保護管束身分之曝險少年，後因與林女於前所學校涉及校園霸凌而轉校，轉學後郭男經常缺課、涉入幫派及有帶刀上學習慣，且有不穩定就學情形，相關權責機關是否掌握不足及「少年事件處理法」修法後是否未檢討配套等缺失致生憾事，有深入瞭解必要，已申請自動調查。