棒球大小卵巢囊腫　羅東博愛醫院單孔腹腔鏡手術成功切除

▲▼羅東博愛醫院婦產科傅念慈醫師單孔腹腔鏡手術，為病患取出約10公分棒球大小卵巢囊腫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭45歲王小姐右側卵巢內長出一顆約10公分大的囊腫。雖無明顯症狀，但擔心可能衍生其他後遺症，決定接受手術治療。羅東博愛醫院婦產科傅念慈醫師運用腹腔鏡手術，將傷口開在肚臍處，進行探照、切除、縫合，成功將囊腫切除，並巧妙隱藏傷口與疤痕。

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羅東博愛醫院表示，卵巢囊腫，即俗稱的卵巢囊腫，其中最常見的是巧克力囊腫，也是子宮內膜異位症的一種。症狀因人而異，可能出現經痛、經血量大、經期異常症狀，也可能無明顯感覺。王小姐多年前就得知自己卵巢內有5公分大囊腫，但過去只有出現經期悶痛症狀，並無大礙。然而，最近一次的例行檢查時發現，一年內囊腫增大5公分，體積成長近一倍，已接近棒球大小。

羅東博愛醫院婦產科傅念慈醫師表示，「卵巢蒂頭連接子宮，若卵巢生囊腫導致卵巢過大，就會像氣球充水脹大，容易發生扭轉，嚴重恐致卵巢缺血壞死。」因此，經過討論後，決定開刀切除。

傅念慈運用單孔腹腔鏡手術，將微型器械伸入腹腔、直達病灶，利用剪刀切下卵巢內的囊腫組織後，取出囊腫並進行皮膚縫合。術後疤痕、結痂隱藏在肚臍中，以最少的傷害達到治療目的。術後王小姐搭配口服藥物控制且定期回診追蹤，身體復原狀況良好。

傅念慈解釋，腹腔鏡手術屬於微創手術，而單孔腹腔鏡更是醫療技術的再進化，並不會讓治療效果打折扣，反而能因傷口減少，使身體更快復原，重回生活正軌。但傅念慈醫師也提醒，雖然能減少傷口，但手術仍有其限制，術前須視病灶位置、體積與病人體質評估是否適合。