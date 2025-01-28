羅東博愛醫院電腦導航系統3D手術　為9歲女童開腦治好癲癇

▲▼羅東博愛醫院神外科黃安平醫師（下圖），用電腦3D為9歲女童開腦治好癲癇，完成高難度腦部手術。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭9歲女童小麗（化名）罹患突發癲癇症狀，經羅東博愛醫院兒童神經專科段必純醫師與神經外科黃安平醫師診斷，發現右腦部分組織有約3.5公分的水囊，並造成腦部不正常放電，導致癲癇發作，兩醫師在電腦導航系統3D成像的輔助下，完成開顱高難度腦部手術，經2個月觀察，小麗癲癇已不再發作，目前回診恢復良好。

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羅東博愛醫院表示，宜蘭一名9歲女童小麗（化名）罹患突發癲癇症狀，經兒童神經專科段必純醫師與神經外科黃安平醫師檢查，發現其右腦部分組織因沾黏形成異常空腔，並產生約3.5公分的水囊。經過兩位醫師的專業判斷，確認是因右側額葉水囊造成腦部不正常放電，導致癲癇發作，並決定進行開顱手術治療。

在電腦導航系統3D成像的輔助下，黃安平醫師成功進行了精準且安全的手術。手術過程中，他避開血管，將病灶水囊做出開口，將水囊與蜘蛛網膜下腔打通，讓水分流通進出，清除積水、釋放腦壓。傷口隱藏在髮線內，以最微幅的傷害成功完成這一例高難度腦部手術。

在電腦導航系統3D成像的輔助下，黃安平醫師成功進行了精準且安全的手術。手術過程中，他避開血管，將病灶水囊做出開口，將水囊與蜘蛛網膜下腔打通，讓水分流通進出，清除積水、釋放腦壓。傷口隱藏在髮線內，以最微幅的傷害成功完成這一例高難度腦部手術。

術後小麗固定服藥，經2個月觀察，癲癇已不再發作，也沒有任何後遺症，顯見手術出現成效。羅東博愛醫院神經外科醫師黃安平解釋，「腦部出現滯水水囊現象的孔洞腦症屬罕病，目前成因不明，過去曾發生頭部創傷、嬰兒時期腦部缺氧、感染或出血等原因都有可能誘發孔洞腦症發生。」

羅東博愛醫院院長王文斌表示，此例不只為病童爭取治療黃金時間、化解危機，更證明羅東博愛醫院具備處理小兒腦部重症的專業醫療能力。他也提及，個案父母原先有意將病童轉至台北的兒童專責醫院動手術，但在醫療團隊的詳盡且專業的說明後，決定留在宜蘭開刀，目前病童回診恢復良好。足見羅東博愛醫院不論是儀器技術與團隊專業度皆齊備，治療小兒腦部重症能力也已臻成熟。