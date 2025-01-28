　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

羅東博愛醫院電腦導航系統3D手術　為9歲女童開腦治好癲癇

▲▼羅東博愛醫院神外科黃安平醫師（下圖），用電腦3D為9歲女童開腦治好癲癇，完成高難度腦部手術。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼羅東博愛醫院神外科黃安平醫師（下圖），用電腦3D為9歲女童開腦治好癲癇，完成高難度腦部手術。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭9歲女童小麗（化名）罹患突發癲癇症狀，經羅東博愛醫院兒童神經專科段必純醫師與神經外科黃安平醫師診斷，發現右腦部分組織有約3.5公分的水囊，並造成腦部不正常放電，導致癲癇發作，兩醫師在電腦導航系統3D成像的輔助下，完成開顱高難度腦部手術，經2個月觀察，小麗癲癇已不再發作，目前回診恢復良好。

▲▼羅東博愛醫院神外科黃安平醫師（下圖），用電腦3D為9歲女童開腦治好癲癇，完成高難度腦部手術。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅東博愛醫院表示，宜蘭一名9歲女童小麗（化名）罹患突發癲癇症狀，經兒童神經專科段必純醫師與神經外科黃安平醫師檢查，發現其右腦部分組織因沾黏形成異常空腔，並產生約3.5公分的水囊。經過兩位醫師的專業判斷，確認是因右側額葉水囊造成腦部不正常放電，導致癲癇發作，並決定進行開顱手術治療。

在電腦導航系統3D成像的輔助下，黃安平醫師成功進行了精準且安全的手術。手術過程中，他避開血管，將病灶水囊做出開口，將水囊與蜘蛛網膜下腔打通，讓水分流通進出，清除積水、釋放腦壓。傷口隱藏在髮線內，以最微幅的傷害成功完成這一例高難度腦部手術。

在電腦導航系統3D成像的輔助下，黃安平醫師成功進行了精準且安全的手術。手術過程中，他避開血管，將病灶水囊做出開口，將水囊與蜘蛛網膜下腔打通，讓水分流通進出，清除積水、釋放腦壓。傷口隱藏在髮線內，以最微幅的傷害成功完成這一例高難度腦部手術。

術後小麗固定服藥，經2個月觀察，癲癇已不再發作，也沒有任何後遺症，顯見手術出現成效。羅東博愛醫院神經外科醫師黃安平解釋，「腦部出現滯水水囊現象的孔洞腦症屬罕病，目前成因不明，過去曾發生頭部創傷、嬰兒時期腦部缺氧、感染或出血等原因都有可能誘發孔洞腦症發生。」

羅東博愛醫院院長王文斌表示，此例不只為病童爭取治療黃金時間、化解危機，更證明羅東博愛醫院具備處理小兒腦部重症的專業醫療能力。他也提及，個案父母原先有意將病童轉至台北的兒童專責醫院動手術，但在醫療團隊的詳盡且專業的說明後，決定留在宜蘭開刀，目前病童回診恢復良好。足見羅東博愛醫院不論是儀器技術與團隊專業度皆齊備，治療小兒腦部重症能力也已臻成熟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒證婚」紅包寫滿字　她看完淚崩
DeepSeek橫空出世！「低成本革命」屠殺AI業　背景影響
DeepSeek神秘創始人國中照曝光　好友：太紅了！他要躲起
快訊／竹東三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者潛逃後返台聲押獲准
再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」　陳彥翔哥道歉：是我不夠勇敢
快訊／心碎除夕夜！一家四口父子雙亡...7月大女嬰走了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵推春節限定「開運便當」！限7天開賣　可吃到獅子頭年菜

只剩爸媽...人妻想回娘家圍爐！公婆撂1句狠話　網笑：快謝主隆恩

除夕旺財攻略！奇門遁甲神奇催財術　吉時催財賺一整年

出遊把握初三前！初一氣溫回升　連假最後2天陰雨「再現低溫」

發票中200萬能躺平嗎？過來人嘆「沒有一夜暴富」：照樣當社畜

快訊／17縣市低溫特報！4地「非常寒冷」剩6度　凍到明天

羅東博愛醫院電腦導航系統3D手術　為9歲女童開腦治好癲癇

震不停！台灣位移「離中國大陸越來越近」　9年對比圖差很大

1讚10元安太座！醫發文不到2小時「讚數狂飆」　妻：別心疼他荷包

貼春聯學問多！「蛇年旺整年」最佳時辰曝　專家揭禁忌：撕完再上

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

台鐵推春節限定「開運便當」！限7天開賣　可吃到獅子頭年菜

只剩爸媽...人妻想回娘家圍爐！公婆撂1句狠話　網笑：快謝主隆恩

除夕旺財攻略！奇門遁甲神奇催財術　吉時催財賺一整年

出遊把握初三前！初一氣溫回升　連假最後2天陰雨「再現低溫」

發票中200萬能躺平嗎？過來人嘆「沒有一夜暴富」：照樣當社畜

快訊／17縣市低溫特報！4地「非常寒冷」剩6度　凍到明天

羅東博愛醫院電腦導航系統3D手術　為9歲女童開腦治好癲癇

震不停！台灣位移「離中國大陸越來越近」　9年對比圖差很大

1讚10元安太座！醫發文不到2小時「讚數狂飆」　妻：別心疼他荷包

貼春聯學問多！「蛇年旺整年」最佳時辰曝　專家揭禁忌：撕完再上

年薪800多萬還是買不起　夫妻無奈繼續租屋：不想當有房窮人

看桃園房「連三次碰到1情況」　他超怕買不到！內行給建議

台鐵推春節限定「開運便當」！限7天開賣　可吃到獅子頭年菜

賴清德春節喊「朝野團結」　藍委轟：人格分裂還是思覺失調？

全球女性胸部大小排名曝！　台灣尺寸倒數「1原因」反更健康

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

只剩爸媽...人妻想回娘家圍爐！公婆撂1句狠話　網笑：快謝主隆恩

人肉砲彈畫面曝！三寶轎車「切西瓜」　騎士重摔手腳全斷

除夕旺財攻略！奇門遁甲神奇催財術　吉時催財賺一整年

求婚號召朋友大跳抖音舞　新娘點頭了：就愛這類的

生活熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」！陳彥翔哥道歉了

更多熱門

相關新聞

女性醫美後鼻型走鐘　羅東博愛醫院揭原因

女性醫美後鼻型走鐘　羅東博愛醫院揭原因

宜蘭的愛美女性小函，因對鼻型不滿意，決定進行醫美隆鼻手術。然而，半年後她發現鼻梁變寬，鼻型走鐘，引起她的強烈不滿。羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫師診斷後，發現小函的鼻梁填充物已歪斜，且困擾已久的鼻塞、鼻塌竟是因鼻中隔彎曲所致。

噁男誘9歲女童拍洗澡清涼影片慘了

噁男誘9歲女童拍洗澡清涼影片慘了

財經網美友人讚薄瓜瓜「人滿好、受歡迎」

財經網美友人讚薄瓜瓜「人滿好、受歡迎」

關鍵字：

羅東博愛醫院電腦導航系統3D手術開腦治癲癇9歲女童

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

5對「沒想到是閨蜜」組合

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面