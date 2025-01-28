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接送旅客注意！臨停3分鐘↑就罰1200　高鐵左營站3月起科技執法

▲▼高鐵左營站外環道3/1啟動科技執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高鐵左營站外環道將於3月1日啟動科技執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

接送旅客注意了！高鐵左營站4樓停車場外環道因連接國10、高雄都會快速道路，常有駕駛人貪方便，長時間占用臨停接送區，近期周邊道路已裝上科技執法設備，3月1日正式執法取締，只要臨停超過3分鐘，荷包恐怕要損失1200元。

鐵路警察局高雄分局表示，為減少交通違規造成站區周邊道路行車影響，高鐵左營站4樓停車場外環道路已完成建置科技執法設備，包括 東南側銜接國道10號路段後段、 臨停接送區外側、 西南側往國道10號路段、東南側銜接國道10號路段前段、 臨停接送區內側。

▲▼高鐵左營站外環道3/1啟動科技執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲紅、黃線違停超過3分鐘就開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，這次執法重點以取締「車輛紅、黃線違規停車」為主，螢幕看板經會顯示違規車輛號碼，若車輛上下客、裝卸物超過3分鐘，
系統判定違規後將擷取畫面，可依道路交通處罰條例處新臺幣300至1200元罰鍰。

警方表示，高鐵左營站停車場提供30分鐘內免費服務，民眾可以多加利用停車場，避免一時貪圖方便而吃了罰單。為避免部分民眾不熟稔路況，即日起至2月28日止為宣導期，3月1日起正式上路執法。

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