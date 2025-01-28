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蛇年2方位利升官發財！專家曝磁場變化　「聚財位」犯6禁忌會漏財

財位,居家,生活,招財,。（圖／達志示意圖）

▲新年新氣象，命理師建議可以透過風水擺設增加運勢。（圖／達志示意圖）

記者許宥孺／高雄報導

地理風水為傳統民間信仰，雖說信者恆信，但任誰都想透過一點改變來改善自己的運勢。命理師楊登嵙特別點出今年代表財運、升官的方位，民眾可透過擺設提升好運，而客廳斜對角的「聚財位」也有許多禁忌，一不小心做錯，不僅會漏財，甚至是無財。

楊登嵙表示，地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星運轉而產生變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，透過居家、辦公環境的擺設，可以助於提升好運。

一、 西南方財帛位
「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人，或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、 東方官祿位
「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

三、 南方驛馬位
「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

四、 「聚財位」守財
客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。在擺設方面也要注意，第一，不可在該位置開門，否則就沒有財位。第二，該位置不可為走道。第三，不可放置會震動的東西，如喇叭。第四，不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐。第五，不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶。第六，不可放置污穢的東西，如垃圾。若違反了以上其中一項，可就會讓您漏財，甚至無財。

▲竹山紫南宮發表最新「雙金蛇聚寶盆錢母」。（圖／記者高堂堯攝）

▲聚財位可以擺放錢母。（圖／記者高堂堯攝）

除了居家、商家、辦公環境的風水布置外，楊登嵙也建議，民眾可以擺設開運飾品來旺財。2025年歲次乙巳年，木蛇年，蛇又稱小龍，「龍」有一種騰雲駕霧、變幻莫測、呼風喚雨的神祕正氣，彰顯無所畏懼、無所不能的精神。與龍有關的很多成語，彰顯的就是一種活力、力量、吉祥、正義、興旺、昂揚向上的靈氣。

在中國古代，「龍」是皇帝的象徵，代表著帝王「九五至尊」的威嚴和權力；是神聖、尊貴、權力、智慧，能為人們帶來祥瑞和好運，保佑平安健康、事業順利、家庭幸福，能招貴人、防小人、旺財富。今年開運招財吉獸是龍，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。

財位,居家,生活,招財,。（圖／達志示意圖）

▲保持客廳整潔可增加個人財運。（圖／達志示意圖）

居家方面，楊登嵙提醒，客廳一定要保持乾淨整齊，因客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麽會願意經常過來做客呢？因此，要避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

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