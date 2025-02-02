過年休完9天「下周地獄連上6天班」　他卻無法請假：真的很不爽

▲明天要上班了。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家準備收心了！長達9天連假即將結束，一名妹子直呼「真的好不想回去上班，有人也是嗎？」文章曝光後，網友反應呈現兩極化，「下周連上6天班」、「服務業表示好開心，終於不用面對放假的人潮了」。同時，也有鄉民不爽抱怨，想到下周連上6天就很崩潰，而且無法請特休。

一名女網友在Dcard表示，春節連假就剩下今天了，面對明天要開工上班，讓她超不想面對，「你收心了嗎？該怎麼收心呢？不想上班，真的好不想回去上班，有人也是嗎？」

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文章曝光後，一派也苦臉回應，「表示妳不喜歡這份工作」、「已經把上班鬧鐘打開了」、「年假有多爽，開工就有多痛苦」、「下周連上6天班」、「正在煩惱要怎麼開口提離職，預計做到2月底閃人」、「不爽要繼續看到爛主管」、「只覺得要早起很討厭」。

另一派卻反而想上班，「我想上班欸，單純工作沒什麼壓力，同事主管也不錯，在家好像也都是一直看影片跟睡到中午，晚上再熬夜到兩點多，另外下禮拜上班完就準備出國了」、「有些公司下周一不用上班和下周六補班，但只發半薪」、「我發薪日在5號，開工就可以領薪水，所以期待>痛苦」、「服務業表示好開心，終於不用面對放假的人潮了」。

而上述提到的補班日，有網友在PTT抱怨，「明天要上班了，想到要禮拜六要多補班，就覺得很X，沒有辦法請休，因為已經兩個人請假了！」他寧先苦後甘，應該先把班上完，也不想年後再補班。

事實上，這次小年夜（1月27日）彈性放假，才有長達9天的年假，民眾須在下周六（2月8日）補班補課，這也是今年唯一的補班日。