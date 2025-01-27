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遭共諜引誘刺探軍機未回報遭汰除　前海軍士官長提行政訴訟吞敗

▲▼男子在法庭刺死法官被判死刑（圖／取自免費圖庫pexels）

遭共諜引誘刺探軍機未回報遭汰除，曾姓前海軍士官長提行政訴訟。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

空軍退役上校劉聖恕當共諜吸收軍官遭判20年定讞，民國111年接觸曾姓海軍前士官長刺探軍機，曾男雖未履行但事後也未回報，遭部隊汰除，曾男不服提行政訴訟。高雄高等行政法院認為部隊處分合理、裁定駁回，可上訴。

退役空軍上校劉聖恕102年間退伍後，轉往中國經商期間遭中國情治單位吸收，返台後藉由自己的軍中人脈滲透國軍，拉攏現役及退役海軍、空軍軍官，涉嫌發展組織，遭判有期徒刑20年定讞。

高雄高等行政法院判決書指出，曾男為前左支部內燃機場二等士官長，因接觸意圖刺探蒐集國軍資訊妨害國家安全可疑人士，卻未依規定主動向單位回報，且在自清表白線上問卷也隱瞞不報，遭左支部依規核予大過1次、核定考績丙上。

法官依左支部不適服現役人評會議紀錄等事證，發現曾男負責艦艇維修相關作業，屬洩密高風險人員，與劉男接觸卻隱匿未向任何上級透露，警惕性明顯不足，仍有國安相關疑慮等原因，遭委員認定不適服現役，再依部隊懲處相關規定，認左支部人評會貫徹「嚴考核、嚴淘汰」作法，以高標準審查，汰除曾男不適服軍人資格，尚屬合理，裁定駁回。

全案起因退役空軍上校劉聖恕經林姓友人認識曾男，劉男在111年間因曾男向他借款新台幣2萬元，當下藉機刺探曾男提供海軍機敏資料供其轉交中共國安部人員，另要求曾男在軍艦安裝GPS、拍攝效忠共產黨影片等。

曾男雖未履行，但因部隊認為他未依規回報，被記1大過、考績打丙上等處分，113年遭認不適服提前退伍，事後曾男不服提起訴願遭駁回。

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