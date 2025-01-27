要美「嚴守紅線」　謝鋒：台灣問題最可能顛覆中美關係

▲陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝中新社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美大使謝鋒24日在大陸駐美使館的年前招待會上表示，中美關係要穩定發展，就要嚴守底線紅線不越界，「台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題。」

謝鋒在大陸駐美大使館舉辦的「慶新春、迎熊貓」招待會上致辭，他提到，招待會三喜臨門，一是即將迎來首個世界非遺版春節、二是首次同旅美大貓熊「寶力」「青寶」一起過年、三是見證中美關係在新的起點上再出發。

謝鋒指出，中美關係要穩定發展，就要嚴守底線紅線不越界，「今天，我們仍要秉持求同存異的定力和遠見，不讓分歧主導或干擾兩國關係，特別是要尊重彼此核心利益和重大關切。台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題。維護台海和平穩定，就必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，堅決反對台獨。」

謝鋒說，中美經貿關係的本質是互利共贏，關稅戰、貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家。

謝鋒強調，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美不來往不打交道是不可能的，對立對抗更是災難性的，「無論是經貿、農業、禁毒、執法、人文等領域，還是國際地區熱點和全球性挑戰，中美都擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。」

謝鋒還說，希望美方與中方相向而行，暢通經濟往來的「毛細血管」，持續做大合作蛋糕，辦成更多中美雙贏、世界共贏的大事實事好事。