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迎春賀歲！　春節期間關子嶺「台灣木材故事館」推出限定好禮

▲台南關子嶺「台灣木材故事館」自2021年11月開館至今已超過8萬人參觀，林業及自然保育署嘉義分署推出「光織．森林」特展，要讓民眾感受國產材工藝與光影交織的新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南關子嶺「台灣木材故事館」自2021年11月開館至今已超過8萬人參觀，林業及自然保育署嘉義分署推出「光織．森林」特展，要讓民眾感受國產材工藝與光影交織的新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南關子嶺「台灣木材故事館」自2021年11月開館至今已超過8萬人參觀，林業及自然保育署嘉義分署為提供更豐富的國產木竹材體驗，近期推出全新結合日式建築、木竹工藝及光影藝術的「光織．森林」特展，要讓民眾感受國產材工藝與光影交織的新體驗。

▲台南關子嶺「台灣木材故事館」自2021年11月開館至今已超過8萬人參觀，林業及自然保育署嘉義分署推出「光織．森林」特展，要讓民眾感受國產材工藝與光影交織的新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

春節期間（1月29日至2月2日，初一至初五）參觀打卡加碼送「環保竹吸管」及「台灣百合明信片」好禮，每日限量30份，歡迎民眾闔家到關子嶺走春歡慶迎蛇年。

▲台南關子嶺「台灣木材故事館」自2021年11月開館至今已超過8萬人參觀，林業及自然保育署嘉義分署推出「光織．森林」特展，要讓民眾感受國產材工藝與光影交織的新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林業保育署嘉義分署說明，「光織．森林」特展規劃「光織時光」、「光織展區」和「光織韻律」三大主題區，展現紅檜等六種國產木材打造的藝術座椅，以及桂竹、孟宗竹在燈光變化下化身為迎賓森林精靈的巧思。館內另展示紅檜、柳杉、相思木等14種台灣重要針闊葉樹木材，讓遊客能近距離感受每種木材獨特的紋理與香氣。此外還有最受歡迎的留香機，更讓遊客彷彿置身阿里山檜木森林中，享受芬多精的洗禮。

▲台南關子嶺「台灣木材故事館」自2021年11月開館至今已超過8萬人參觀，林業及自然保育署嘉義分署推出「光織．森林」特展，要讓民眾感受國產材工藝與光影交織的新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣木材故事館全館免費參觀，現場有專業的國家森林志工提供導覽服務，館內特別設定「好木藝」與「好竹藝」打卡點，搭配日式建築獨特的窗格造型，是超吸睛的網美照打卡亮點。初一至初五春節期間，每日前30名於館內拍照並上傳FB或IG的遊客，即可獲得兼具環保與美感的「竹吸管」及展現台灣山林之美的「台灣原生百合明信片」各一份。

▲台南關子嶺「台灣木材故事館」自2021年11月開館至今已超過8萬人參觀，林業及自然保育署嘉義分署推出「光織．森林」特展，要讓民眾感受國產材工藝與光影交織的新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣木材故事展覽資訊：一、地點：台南市白河區關嶺里關子嶺30號（關子嶺風景區內關嶺公園對面）；二、開館時間︰週二至週日 09:30-16:00；三、休館時間︰週一、農曆除夕、政府公告天然災害停止上班日；四、網站資訊︰農業部林業及自然保育署嘉義分署台灣木材故事館。

▲台南關子嶺「台灣木材故事館」自2021年11月開館至今已超過8萬人參觀，林業及自然保育署嘉義分署推出「光織．森林」特展，要讓民眾感受國產材工藝與光影交織的新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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