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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮筆名JW重返火線　「中國正在發起法律戰！為動武找依據」

▲▼國安會秘書長吳釗燮的筆名「J.W」重返火線，在國際議題上為台灣發聲，26日強調中國正在發動法律戰，且為動武尋找根據。（圖／吳釗燮X帳號）

▲國安會秘書長吳釗燮的筆名「JW」重返火線，在國際議題上為台灣發聲，26日強調中國正在發動法律戰，且為動武尋找根據。（圖／吳釗燮X帳號）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普上任後，國際上的各項安全議題與討論熱度回溫；而國安會秘書長吳釗燮過去著名的筆名「JW」也正式回歸。吳釗燮26日在社群媒體X明確指出，「中國正在發起法律戰，宣示對台灣的主權，並替使用武力提供法律依據」，他也說，全球X的用戶（非中國機器人），都知道中共才是打破現狀的麻煩製造者。

過去，吳釗燮在擔任外交部長期間，就常以筆名「JW」發文，在外交第一線回應各項議題，而「JW」也就是他英文名字「Joseph Wu」的縮寫。在近來美國政權轉移後，國際上各項安全議題與討論熱度開始回溫之際，過去常隱身幕後，以「低調」著稱的國安會秘書長吳釗燮，再次讓「JW」筆名重出江湖。

吳釗燮在25日透過X發出首篇貼文，並說「是的，唯一的JW又回來了，這是我為台灣發出的真實且不可阻擋的聲音」。他強調，他將用生命捍衛這個國家。

接著，吳釗燮在26日再次發文，他表示，中國正在發起法律戰攻勢，宣示對台灣的主權，並替其使用武力提供法律依據。不過他也強調，如今世界各地的X用戶（不是中國機器人）都知道中共才是打破現狀的麻煩製造者。

▼國安會秘書長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼總統府秘書長潘孟安 國安會秘書長吳釗燮 立法院司法法制委員會 答詢 審查總統府預算。（圖／記者屠惠剛攝）

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吳釗燮J.W中國台灣國安會

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