成人網美「12小時千人斬」遭酸民狂轟　AV男優曝一切都在她計畫中

▲英國AV女優邦妮號稱半天內完成千人斬。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox，下同）



記者張靖榕／綜合報導

25歲成人女星邦妮（Bonnie Blue），日前號稱在倫敦完成12小時內千人斬的世界紀錄創舉，因此收穫許多爭議討論。曾與邦妮合作拍攝成人影片的愛爾蘭AV男呦安迪李（Andy Lee）透露，邦妮其實很聰明，一切都在她的計畫之內，她正祈禱酸民繼續攻擊她。

綜合英國媒體報導，安迪表示，邦妮私下的性格與鏡頭前的形象截然不同，「私底下，她是個安靜又甜美的人，但一旦鏡頭開始拍攝，她立刻變身為性魅力十足的女神。」安迪還提到，邦妮在工作中展現出高度的競爭心態，「她總是想要挑戰更多、表現更好，她非常積極，並且總能為現場帶來樂趣。」

此外，安迪認為，邦妮並非僅僅是透過極端行為獲得關注的女星，而是深思熟慮的行銷策略者，「她其實非常聰明，完全知道自己在做什麼，並且擅於利用話題性引發討論。」安迪補充說。

近來，邦妮以諸多極端行為吸引目光，其中包括在諾丁漢新生周期間聲稱與100多名大學生發生性行為。這些事件在網路上引發熱議，關於她行為倫理的討論也逐漸白熱化。

對於邦妮是否會因這些舉動而影響其在成人產業中的地位，安迪認為，她的話題效應不僅沒有帶來負面影響，反而讓她事業大幅提升，「她現在可以說是世界上最具話題性的女性成人表演者之一，無論人們喜歡她還是批評她，她都是贏家。」

針對外界的批評聲浪，安迪淡然回應，「那些線上的負面評論對她來說不過是助力，她完全樂於見到人們對她的討論。」



一名參與邦妮「千人斬盛大活動」的男子則表示，那是他一生中最超現實的一段經歷，邦妮身邊隨時圍繞著三、四十名男人在排隊，「她周圍全是男人」，現場數不清的男人等待和她上床，這是從沒見過的震撼景象。