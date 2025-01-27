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小年夜「濕冷轉乾冷」高山追雪有望　除夕至初二極凍5℃

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲「寒流」南下、氣溫持續下降中。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

「寒流」南下、氣溫持續下降中，今(27日)晨截至6：12本島最低溫為苗栗(三灣鄉)7.1度，上半天約“1500”公尺以上的高山(太平山、拉拉山、合歡山⋯)飄雪機率高。明(28日除夕)晨至年初二(30日)晨「乾寒流」籠罩，日夜溫差大。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(27)日(小年夜)起入冬以來首波「寒流」南下，氣溫續降，由濕轉乾、越晚越冷；今夜、明(除夕28日)晨平地降至10度以下的範圍、幾乎已擴及全台，平地最低氣溫可降至5度以下。今日上半天約“1500”公尺以上的高山(太平山、拉拉山、合歡山⋯)飄雪機率高。

今日各地區氣溫為：北部5至13度、中部7至18度、南部10至20度、東部9至19度。

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▲▼年初四(1日)8時地面氣壓及降水圖模擬圖顯示，鋒面通過、明顯降雨。（圖／翻攝洩天機教室）

▲年初四(1日)8時地面氣壓及降水圖模擬圖顯示，鋒面通過、明顯降雨。（圖／翻攝洩天機教室）

明(28日除夕)晨至年初二(30日)晨、「乾寒流」籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降；明(除夕)晚、初一晨10度以下的範圍，幾乎包括全台，平地最低氣溫仍可降至5度以下；初二晨10度以下的範圍才縮小。白天、夜間的氣溫差別很大、應注意穿著調整，以保健康。年初二至初三(31日)、冷空氣逐日減弱，天氣回暖。年初二各地晴朗穩定，年初三中層雲逐漸增多。

年初四(1日)鋒面快速通過，年初五(2日)下一波冷空氣開始南下、氣溫漸降。下週一至週三(3至5日)強度「堪比前波」的冷空氣接踵南下、氣溫逐日下降。但不同模式對於鋒面結構及其帶來的降雨(圖)，鋒後冷空氣的強度及其南下的時程，皆有差異、且持續調整中，應繼續觀察。

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