小年夜清晨7.5℃　11縣市低溫特報！北北基炸大雨

▲寒流來襲，將持續到初一白天才減弱。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到寒流影響，最低溫出現在新北市五股區05：00測得7.5度，氣象暑針對11縣市發佈低溫特報，3000公尺以上高山及北部、東北部1500-2000公尺以上高山有機會追雪。這波寒流將會到初一白天才開始減弱。另外北北基發佈大雨特報。

根據中央氣象署資料顯示，今天（27日）小年夜清晨寒流南下，各地氣溫明顯下降，白天受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部及東部地區將有10度以下低溫，中南部地區11-13度，高溫方面，北部及東北部僅13-14度，其他地區16-18度，離島的澎湖全天12-14度，金門9-15度，馬祖8-10度。

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▲橙色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市。黃色燈號：基隆市、台北市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。（圖／中央氣象署）

在降雨方面，今天清晨晨基隆北海岸及北部山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區、馬祖有局部短暫雨，中南部平地及澎湖、金門為多雲；明天白天起乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，除花東地區有局部短暫雨之外，北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後轉多雲的天氣，其他地區為多雲到晴。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全；今晨3000公尺以上高山及北部、東北部1500-2000公尺以上高山有局部降雪的機率。

1/28(除夕)至1/29(初一)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，1/29白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；1/28、1/29環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

氣溫：1/28-1/29北部及東北部7-17度，中部8-19度，南部11-22度，花東10-18度；澎湖12-16度，金門8-16度，馬祖7-12度。

▲今天小年夜整天都寒冷。（圖／中央氣象署）

1/30(初二)風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

1/31(初三)鋒面接近，風向漸轉東南風，水氣增多。

氣溫：1／30-1/31北部及東北部8-23度，中部10-23度，南部13-24度，花東12-22度；澎湖14-18度，金門9-19度，馬祖9-16度。

1/30-1/31恆春半島及基隆北海岸有8至9級強陣風，浪高約2至2.5米。

2/1(初四)鋒面通過及東北季風增強，北部，東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中南部地區亦有零星短暫雨。

▲北北基大雨特報。（圖／中央氣象署）



2/2(初五) 東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：2／1-2/2北部及東北部12-20度，中部13-23度，南部15-26度，花東16-23度；澎湖15-19度，金門10-19度，馬祖9-16度。

2/3至2/5另一冷空氣影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；2/3、2/4北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，2/5水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。