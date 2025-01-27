凶煞纏身！4生肖青蛇年恐爆「血光之災」　外出小心車禍

▲2025年運勢出爐，有4生肖要當心出意外。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

新的一年到來，民眾最平實的願望就是身體平安、健康。名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙表示，由於九大行星運轉的影響，每年磁場就會改變，進而影響到個人的平安健康。楊登嵙指出，在2025年青蛇年12生肖當中，有4個生肖恐發生意外，而2大生肖健康運差，需要格外小心謹慎，注意身體保養。

注意意外發生生肖前四名

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1.豬

沖太歲，年犯【天哭】，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

2.兔

因爲流年行【喪門】煞星，要小心意外，車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

3.雞

年逢【白虎】凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆三月、七月、及十一月份更需提高警惕。

4.羊

今年犯【天狗】【血刃】煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆五月、十一月份尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

身體健康最差生肖前二名

1.蛇

值【太歲】，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

2.馬

【病符】入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆四月、八月、及十二月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

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