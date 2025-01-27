讀資工不吃香了？他怨文組「低成本跨行」工程師　過來人搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人在大學畢業後，都希望本科系學到的知識能學以致用，卻也可能踢到鐵板。一名台大資工系畢業生抱怨，畢業後想投入職場，卻發現就業市場相當飽和，因為一堆文組跨行、低成本轉職工程師，使得純血資工人壓力倍增，直嘆「市場被搞臭，實在太糟糕了吧！」引發話題。

原PO在Dcard發文「沒人發現資工系畢業很不吃香嗎？」文中表示，十年前速成補習班掀起文組轉職潮，許多人僅需三到六個月訓練，即可跨行當工程師，投資報酬率相當高。當時成功轉職者薪資普遍談得不錯，吸引更多人、培訓公司加入。但疫情後，軟體市場開始飽和，大量非資工背景的「低薪碼農」充斥市場，導致公司削減初階職缺。

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他表示，資工人大學四年修習六大科目，學習多種程式語言；碩士階段更是一場「早八晚十」的煎熬，處理教授分派的繁瑣任務，只為拿到畢業證書，畢業後卻不成想，大徵才時代的末班車已開走，「科技產業的寒冬已悄悄來臨，說凍就凍，殺個片甲不留，履歷隨便投、隨便上、隨便面的神話離你遠去。」

他不禁感嘆，現在讀資工系根本不吃香，「好不容易畢業，找公司又需要把六大科目拿出來苦讀複習、熟練各種程式技術。投了上百封履歷、各家公司職缺、Domain knowledge差異十萬八千里，剩下只能媽祖保佑，上岸全握在人資手裡。」反觀文組轉職，時間成本是三～六個月，「難道沒有人發現這樣的就業環境很不公平嗎？」

貼文引發熱議，「這現象跟內容完全吻合這幾年的變化，原文裡面也沒有提到『頂大資工』四中或者以下的資工人，跟那群人重複競爭的比例也是不在少數」、「你以為資方不會按照學歷敘薪嗎？現況是非本科薪水『必定』低於本科系。更甚者有些主管能選，只會選本科系人選」、「正因為junior缺減少門檻變高，本科系才顯得可貴，這個趨勢影響最大的是轉職的人。」

其中有網友認為，「如果你資工本科系讀完碩之後，只找得到跟文組轉職仔同樣的薪水，那說明你大學、碩士根本在混」、「如果2-4個月的轉職班表現就可以輕易超越4-6年的本科出身，我反而覺得應先自省，表示這個人可能不合適這行，或者還有很大的努力、成長空間。」