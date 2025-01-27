販售偽禁藥激增！壯陽、減肥最多　彰化衛生局啟動監控

▲彰化縣衛生局啟動專案監測網路販售減肥壯陽食品。（圖／彰化縣衛生局提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著網路購物的普及，於網路販售偽禁藥的情況有日益增多。彰化縣衛生局為了維護消費者用藥安全，去年進行「網路販賣不法藥物監控專案」，分別至各網站宣稱壯陽及減肥等31件膠囊錠狀產品進行檢驗，有16件檢出西藥成分，檢出率高達52%，極易對肝臟和腎臟造成傷害，提醒民眾避免食用影響健康。

根據彰化縣衛生局統計，2024網路違規案件中，約55%來自社群平台。這是因為申辦門檻低，貼文不需費用，且第三方支付系統的興起，造成個資被盜用、廣告誇大不實及販賣違法產品等問題頻繁發生。

為了加強監管，衛生局已啟動聯合查核行動，並積極監控風險網站、進行檢警調聯合查辦，抽檢壯陽及減肥食藥品膠囊中，其中不合格率減肥類佔48%，壯陽類佔67%，並檢出16件成分中有Sibutramine(西布曲明)、Phenolphthalein(酚酞)等禁藥，二級毒品Amphetamine(安非他命)、tadalafil(犀利士)、sildenafil(威而鋼) 及利尿劑等成分。

衛生局指出，這些販賣業者將違法商品偽裝成「國內現貨」，實際從境外發貨，讓消費者可能觸犯違法進口規定，從調查中發現，也有提供個人資料給販賣者申請網路帳號，除了會面臨罰款外，還有可能成為洗錢工具，進而牽涉刑事案件，將全力追溯違法產品來源，全力打擊不法交易，保護消費者權益及社會安全。

衛生局呼籲民眾，網購食品時應警覺，避免選擇僅能LINE聯繫、無廠商資訊的一頁式廣告，並對壯陽、瘦身等浮誇廣告保持警惕。且勿食用無中文標示，來源不明的食品，以免誤食含禁藥的產品，影響健康。